Какой церковный праздник 26 августа: кого ждет удача и что нужно сделать, чтобы не упустить ее

26 августа по новому календарю ПЦУ чтят память мученика Адриана и мученицы Наталии — супругов, которые стали символом верности, мужества и истинной любви.

Приметы 26 августа. Фото: из открытых источников

В молитвах к святым Наталье и Адриану верующие обращаются с просьбами сохранить в семье любовь и счастье, о защите и помощи от жизненных трудностей, болезней и бедствий, а незамужние девушки молятся о хорошем супруге.

В народе праздник прозвали Наталья-овсяница и Адриян — раньше в это время начинали косить овес. Согласно народным приметам, этот день особенно удачен для сватовства, венчания и свадеб — союзы, заключенные в эту дату, будут крепкими и долговечными. Также 26 августа принято готовить блюда из овса — овсяное печенье, блины. В дом сегодня нужно принести гроздь рябины — тогда в семье будут царить мир и согласие.

Считается, что девочку, рожденную в эту дату, нужно назвать Натальей — судьба ее будет счастливой.

В этот день священнослужители, как и всегда, осуждают ругань, злость, сплетни, клевету, нельзя завидовать, жадничать, мстить и отчаиваться, отказывать в помощи нуждающимся.

В народе в этот день есть свои запреты и предостережения: нельзя отказывать в помощи — это к нищете; запрещено ссориться и ругаться с близкими — конфликт затянется надолго; нельзя лениться и уклоняться от работы — домашние дела пойдут плохо; не следует переедать — могут быть проблемы с желудком.

По народным поверьям в этот день запрещается ходить босиком, якобы за голые ноги может ухватить нечисть. На самом деле этому запрету есть рациональное объяснение — земля в это время становится уже холодной, и, если ходить без обуви, то можно простудиться.

С этим днем связано много примет, по которым можно предсказать погоду и характер предстоящей зимы. Если утро холодное – к ранней зиме. Туман выпал – еще будет тепло. Много опят и других грибов – бабьего лета не будет.

Говорят, что если сегодня встретить восемь Наталий, то следующие восемь дней будет преследовать удача.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 25 августа.



