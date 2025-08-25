Какой церковный праздник 25 августа: для каких дел неудачен этот день

25 августа в Православной церкви Украины чтят память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского, ученика и верного спутника апостола Павла.

К святому Титу принято обращаться, чтобы просить заступничества перед Всевышним, помощи в делах, связанных с семьей, а также укрепить в вере и дать сил, чтобы преодолеть жизненные испытания.

В народе день получил название Тит Грибник — по приметам, это последний день, когда можно солить грибы на зиму, после этого — только жарить или варить. Еще одно название дня — Листопадник, с этой даты в природе начинается красивый листопад.

Этот день считается удачным для покупок и поездок, но вот строительство лучше перенести на другое время. В народе верят, что в ночь на Тита Листопадника снятся вещие сны, их нужно запомнить, но не рассказывать.

В этот день священнослужители, как и в любую другую дату, осуждают ругань, злость, сплетни, клевету, зависть, жадность, месть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи.

Как уже говорили, по народным приметам в этот день лучше не начинать строительство или ремонт — придется переделывать. Сделки и подписания договоров также лучше отложить.

Что спрогнозировать, какая будет дальше погода наши предки обращали внимание на приметы, которые говорят о том, какой будет погода и зима в дальнейшем. Если дождь пошел после обеда – жди вскоре ливень. Если много грибов в лесу – к холодной и долгой зиме. Листья уже опадают – зима наступит рано.

Можно также понаблюдать за опадающей листвой: есть листья ложатся "рубашкой" вверх — к похолоданию и суровой зиме, а если "рубашкой" вниз — тепло еще побудет, а зима окажется мягкой и поздней.

