Церковный праздник 24 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

24 августа верующие чтят память святого Евтихия, ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла. Этот день имеет глубокое духовное значение и сопровождается рядом традиций и запретов, которые советуют придерживаться, чтобы избежать неприятностей. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Какой церковный праздник 24 августа

Евтихий родился во Фригии, в семье воина Александра и дочери священника Синесии. С детства парень воспитывался в христианских традициях, а в 12 лет уехал в Константинополь получать образование. Сначала он интересовался науками, но впоследствии обрел мудрость в учении Христа. Услышав проповеди Иоанна Богослова, Евтихий стал его учеником, а позже присоединился к апостолу Павлу, проповедуя Евангелие в разных странах.

Жизнь святого была полна испытаний: его морили голодом, пытали, бросали в огонь и в пищу диким зверям. Несмотря на все, он оставался верен своей вере. Евтихий покончил жизнь мученической смертью в родном городе, где был казнен мечом.

Что нельзя делать сегодня

Церковь и народные традиции советуют сегодня воздержаться от нескольких вещей, чтобы не навлечь беду:

Не ругаться и не злословить – считается, что плохие слова сегодня обладают особенно негативной силой

– считается, что плохие слова сегодня обладают особенно негативной силой Не смотреть на восход солнца – за народными верованиями, это может принести уныние или болезни

– за народными верованиями, это может принести уныние или болезни Не ходить мимо кладбища – чтобы избежать плохих примет и излишней тревоги

Также есть еще несколько советов для этого дня, например не стоит брать в руки острые предметы и следует осторожно обращайтесь с огнем, чтобы избежать ожогов. В народе верили, что травмы в этот день могут привести к неприятностям.

Кто празднует именины 24 августа

Сегодня именины празднуют: Георгий, Арсений, Петр, Мартын, Юрий, Сусанна, Максим, Денис, Василий, Александр, Федор, Макар.

