logo

BTC/USD

114860

ETH/USD

4743.96

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Церковный праздник 24 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 24 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

24 августа день святого Евтихия. Узнайте историю святого и главные запреты в этот день по церковным и народным традициям.

24 августа 2025, 06:40 comments1817
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

24 августа верующие чтят память святого Евтихия, ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла. Этот день имеет глубокое духовное значение и сопровождается рядом традиций и запретов, которые советуют придерживаться, чтобы избежать неприятностей. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 24 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

Какой церковный праздник 24 августа

Церковный праздник 24 августа

Евтихий родился во Фригии, в семье воина Александра и дочери священника Синесии. С детства парень воспитывался в христианских традициях, а в 12 лет уехал в Константинополь получать образование. Сначала он интересовался науками, но впоследствии обрел мудрость в учении Христа. Услышав проповеди Иоанна Богослова, Евтихий стал его учеником, а позже присоединился к апостолу Павлу, проповедуя Евангелие в разных странах.

Жизнь святого была полна испытаний: его морили голодом, пытали, бросали в огонь и в пищу диким зверям. Несмотря на все, он оставался верен своей вере. Евтихий покончил жизнь мученической смертью в родном городе, где был казнен мечом.

Что нельзя делать сегодня

Церковь и народные традиции советуют сегодня воздержаться от нескольких вещей, чтобы не навлечь беду:

  • Не ругаться и не злословить – считается, что плохие слова сегодня обладают особенно негативной силой
  • Не смотреть на восход солнца – за народными верованиями, это может принести уныние или болезни
  • Не ходить мимо кладбища – чтобы избежать плохих примет и излишней тревоги

Также есть еще несколько советов для этого дня, например не стоит брать в руки острые предметы и следует осторожно обращайтесь с огнем, чтобы избежать ожогов. В народе верили, что травмы в этот день могут привести к неприятностям.

Кто празднует именины 24 августа

Сегодня именины празднуют: Георгий, Арсений, Петр, Мартын, Юрий, Сусанна, Максим, Денис, Василий, Александр, Федор, Макар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о религиозном календаре, полном перечне церковных праздников на август.

Также "Комментарии" писали о том, что на самом деле убило Иисуса. Медики раскрыли причину его смерти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости