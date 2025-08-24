Церковный праздник 24 августа: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

Рубрики
24 августа верующие чтят память святого Евтихия, ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла. Этот день имеет глубокое духовное значение и сопровождается рядом традиций и запретов, которые советуют придерживаться, чтобы избежать неприятностей. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Какой церковный праздник 24 августа
Евтихий родился во Фригии, в семье воина Александра и дочери священника Синесии. С детства парень воспитывался в христианских традициях, а в 12 лет уехал в Константинополь получать образование. Сначала он интересовался науками, но впоследствии обрел мудрость в учении Христа. Услышав проповеди Иоанна Богослова, Евтихий стал его учеником, а позже присоединился к апостолу Павлу, проповедуя Евангелие в разных странах.
Жизнь святого была полна испытаний: его морили голодом, пытали, бросали в огонь и в пищу диким зверям. Несмотря на все, он оставался верен своей вере. Евтихий покончил жизнь мученической смертью в родном городе, где был казнен мечом.
Церковь и народные традиции советуют сегодня воздержаться от нескольких вещей, чтобы не навлечь беду:
Также есть еще несколько советов для этого дня, например не стоит брать в руки острые предметы и следует осторожно обращайтесь с огнем, чтобы избежать ожогов. В народе верили, что травмы в этот день могут привести к неприятностям.
Сегодня именины празднуют: Георгий, Арсений, Петр, Мартын, Юрий, Сусанна, Максим, Денис, Василий, Александр, Федор, Макар.
