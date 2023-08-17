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Украина создает первую келью на Святой Горе Афон: присоединиться может каждый

ПЦУ восстанавливает единую украинскую монашескую обитель на Святой Горе Афон. Помочь в создании религиозной украинской среды может каждый гражданин Украины.

сегодня, 21:12
Автор:
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Slava Kot
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Церковь Украины собирается восстановить историческую справедливость и возродить монашескую обитель на Святой Горе Афон. Цель собрать 700 тыс. евро на ее восстановление. Планируется, что после восстановления келья будет принимать украинских граждан, воинов ВСУ и паломников со всего мира.

Украина создает первую келью на Святой Горе Афон: присоединиться может каждый

Православные колокола на Святой Горе Афон. Фото из открытых источников


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Православные народы традиционно имеют свои монастыри, скиты и келейные обители на Святой Горе Афон. Здесь размещались греческие, сербские, румынские, болгарские, грузинские и украинские духовные центры.

Украинская церковь имеет более чем 1000-летнюю историю присутствия на горе Афон, которая связана с крещением Руси. При содействии князя Владимира Великого был построен первый украинский монастырь на Святой Горе. Украинские религиозные центры на горе Афон поддерживало и казачество.

Только во время Российской империи Украина лишилась своих религиозных зданий в священном для христиан месте. Однако с получением Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины возродилась возможность вернуть украинское представительство на Святую Гору. Украина получила келью, нуждающуюся в восстановлении.

"Нынешнее состояние Кельи в руинах будто символизирует Украину, изуродованную российскими захватчиками. Но так же, как, без сомнения, отстроится после нашей великой Победы вся Украина, так теперь возрождается и отстраивается и давняя Келья — украинская духовная среда на Святой Горе", — говорит Митрополит Эпифаний.

Ожидается, что после возобновления первой украиноязычной келии монахи из Украины будут молиться за украинский народ на родном языке. Отдельная молитва будет за украинцев, погибших от российской агрессии. Кроме того, граждане Украины, украинские воины и паломники со всего мира будут приезжать в эту келью для очищения и восстановления.

Узнать больше и помочь восстановить первую украиноязычную келью на Святой Горе Афон можно по ссылке на сайт проекта Православной церкви Украины.



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Источник: https://ukraine-athos.com.ua/
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