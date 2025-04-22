Ученый показал лицо Марии Магдалины: она первой увидела Иисуса после воскресения

Известный специалист в области антропологии, археологии, искусства и новейших технологий Атила Соареш да Коста Фильо воспроизвел лицо Марии Магдалины. Она одна из самых известных и одновременно самых противоречивых фигур в христианской религии. За Евангелиями, она следовала за Иисусом, была свидетелем его распятия и первой, кто увидел воскресшего Христа.

Мария Магдалина и Иисус Христос. Изображение из открытых источников

Несмотря на важную роль в Евангелии, религиозные источники почти ничего не говорят о внешности Марии Магдалины, в частности, относительно ее возраста, телосложения и черт лица. Чтобы восстановить лицо Марии Магдалины, бразильский ученый Атила Соареш использовал целый ряд научных подходов.

Центральным элементом реконструкции стал череп, хранящийся в базилике Сен-Максимин-ла-Сент-Бом во Франции. Эту реликвию традиционно связывают с Марией Магдалиной. Однако ученый не ограничился только черепом.

Соареш провел глубокий анализ более 2000 женских лиц, характерных для регионов Ближнего Востока I века, в частности для городов Магдали и Вифании, из которых могла происходить Мария Магдалина. Такой подход позволил выявить общие черты, свойственные тогдашним женщинам того периода. В результате ученый использовал искусственный интеллект, чтобы точнее смоделировать черты лица с учетом этнических, географических и анатомических данных.

Мария Магдалина по версии Атилы Соареша

Результатом работы Суареша стало реалистическое изображение, далекое от иконографических портретов, веками формировавших представление о Марии Магдалине в западной культуре. У бразильского ученого образ Марии Магдалины имеет темную кожу, глубокие глаза, черные брови и характерное лицо для женщины из ближневосточного региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученый Атила Соареш воспроизвел лицо Девы Марии — матери Иисуса Хиста.

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