Три Спаса, Преображение Господне: церковный календарь на август 2022, запреты и традиции

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В последний месяц лета, как говорит церковный православный календарь, украинцы будут отмечать немало важных праздников, у которых есть свои уникальные обычаи и традиции. В частности, это три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый, праздник Ильи-пророка, два больших двунадесятых праздников — Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
Церковный календарь на август 2022 года (фото из открытых источников)
Календарь важных церковных праздников Август 2022
Успенский пост
14 августа начинается кратчайший из всех постов – Успенский. Он длится только две недели и заканчивается 27 августа, в канун праздника Успения Божией Матери.
Этот период посвящен Богородице и ее деяниям. Пост достаточно суровый и напоминает Большой. Употреблять рыбу можно только в Праздник Преображения (19 августа).
Также запрещаются молочные, мясные и рыбные блюда. А в субботу и воскресенье разрешается использовать растительное масло .
Напомним, что "Комментарии" информировали о церковном празднике 25 июля.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости