Три Спаса, Преображение Господне: церковный календарь на август 2022, запреты и традиции

В последний месяц лета, как говорит церковный православный календарь, украинцы будут отмечать немало важных праздников, у которых есть свои уникальные обычаи и традиции. В частности, это три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый, праздник Ильи-пророка, два больших двунадесятых праздников — Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Церковный календарь на август 2022 года (фото из открытых источников)

Календарь важных церковных праздников Август 2022

2 августа – Ильин день

4 августа – День Святой Марии Магдалины

5 августа – праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери

6 августа – День Бориса и Глеба

7 августа – Успение праведной Анны, матери Богородицы

9 августа – День великомученика Пантелеймона

13 августа – заговоры на Успенский пост

14 августа – Медовый Спас; Начало Успенского поста; Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

17 августа – Святых семи Отроков Ефесских

19 августа – Преображение Господне; Яблочный Спас

26 августа – празднование в честь иконы Божией Матери Смягчение злых сердец; Преподобного Максима

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

29 августа – Ореховый Спас; Перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа; Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской

30 августа – Преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери

Успенский пост

14 августа начинается кратчайший из всех постов – Успенский. Он длится только две недели и заканчивается 27 августа, в канун праздника Успения Божией Матери.

Этот период посвящен Богородице и ее деяниям. Пост достаточно суровый и напоминает Большой. Употреблять рыбу можно только в Праздник Преображения (19 августа).

Также запрещаются молочные, мясные и рыбные блюда. А в субботу и воскресенье разрешается использовать растительное масло .

Напомним, что "Комментарии" информировали о церковном празднике 25 июля.

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