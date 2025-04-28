Традиции и приметы 28 апреля: на что сегодня стоит обратить особое внимание

28 апреля по новому церковному календарю чтут память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Начинается вторая неделя после Пасхи, на которой согласно церковной традиции совершается поминовение умерших — Проводы.

Приметы 28 апреля. Фото из открытых источников

Наступает период, когда верующие идут в храм, чтобы помолиться об упокоении души умерших, а также посещают кладбища, чтобы почтить память тех, кто ушел в мир иной.

В народе 28 апреля отмечают праздник Максимов день. Приметы дня указывают на то, какой будет погода и урожай. Если погода теплая и ясная – осенью будет богатый урожай. Если мороз ударил – жди урожая гречки и пшеницы. Если в этот день ветреная погода – к прохладному лету.

Также в этот день подмечают: если береза распустилась раньше ольхи – лето будет сухим, а если ольха первой, то дождливым.

Если же говорить о том, что не желательно делать 28 апреля, то в церковный праздник 28 апреля, как и в любой другой день, церковь порицает ругань, сквернословие, лень, зависть, жадность.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещается стричь волосы и ногти, особенно грудничкам, а также прокалывать уши, чтобы не навлечь болезни. Не рекомендуют начинать ремонт и делать перестановку в доме.

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым дня, как к ходатаям за нас перед Господом. Как уже говорили, в поминальный день принято идти в храм, чтобы помолиться за умерших, навещать их могилы.

По народным приметам в этот день нужно умываться теплой водой, чтобы смыть с себя все болезни и несчастья. Также в Максимов день принято просить прощения друг у друга и забывать старые ссоры и огорчения.

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