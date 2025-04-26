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Приметы 26 апреля: что можно и нельзя делать сегодня

В этот день принято посещать храм, где священнослужители раздают артос - хлеб, освященный в первый день Пасхи, символ невидимого присутствия Господа и вечной жизни

сегодня, 06:50
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Кравцев Сергей

26 апреля по новому церковному календарю чтут священномученика Василия, епископа Амасийского, и Глафиру Амасийскую. Также сегодня – Светлая суббота Пасхальной недели.

Приметы 26 апреля: что можно и нельзя делать сегодня

Приметы 25 апреля. Фото из открытых источников

В народе 26 апреля – праздник Глафира Горошница. По приметам дня наши предки судили о погоде и урожае. Считали, что, если утро с заморозками – жди, что 7 дней будут морозными. Береза полностью распустилась – можно сажать картофель. На Глафиру гремит гром – завтра можно идти на огород. Кукует кукушка – к хорошей погоде.

По народной примете, если в этот день ласточка совьет гнездо на доме, то, с большой вероятностью, скоро в нем появится ребенок, а сам дом будет защищен от несчастий и пожара.

Если же говорить о том, что нельзя делать сегодня, то в церковный праздник 26 апреля нельзя ссориться, ругаться, отказывать в помощи. 

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в Светлую субботу запрещена тяжелая физическая работа. Грехом в этот день считается обижать птиц — того, кто нарушит запрет, ждут несчастья и беды. 

В православный праздник сегодня церковь рекомендует обращаться с молитвами к святому Василию, как к ходатаю за нас перед Господом – просить о поддержке в трудные минуты. У святой Глафиры просят терпения, крепкого здоровья и хорошего урожая.

В народе считается, что на Глафиру можно садить ранний горох — отсюда и пошло название народного праздника. Также сегодня принято есть блюда из гороха — чтобы здоровья хватило на целый год.  

Читайте также на портале "Комментарии" — 25 апреля по новому церковному календарю чтили святого апостола и евангелиста Марка и отмечали день памяти иконы Божией Матери "Живоносный источник". Также вчера была – Светлая пятница Пасхальной недели.




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