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Что можно и нельзя делать 25 апреля: у кого нужно обязательно попросить прощения

Светлую пятницу еще называют Прощеный день

сегодня, 06:35
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Кравцев Сергей

25 апреля по новому церковному календарю чтут святого апостола и евангелиста Марка и отмечают день памяти иконы Божией Матери "Живоносный источник". Также сегодня – Светлая пятница Пасхальной недели.

Что можно и нельзя делать 25 апреля: у кого нужно обязательно попросить прощения

Приметы 25 апреля. Фото: из открытых источников

Наши предки издавна считали, что по приметам 25 апреля можно спрогнозировать погоду и урожай. Если стоит ясная погода – будет жаркое лето. Кукушка кукует – жди скоро тепла. Если яблоня до этого дня не зацвела — яблок в этом году не будет. Теплый вечер и звездное небо — будет хороший урожай хлеба.

Считается, что, если 25 апреля пойдет дождь, будет богатый урожай, а у коров и коз – много молока.

Если же говорить о том, что нельзя делать сегодня, то в церковный праздник 25 апреля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, склоки, скандалы, жадность, лень и зависть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ни в коем случае нельзя сплетничать — в жизни все пойдет наперекосяк, а также следует быть особо осторожным со сказанным.

В православный праздник сегодня молятся святому Марку — о крепком браке и хорошем урожае, а также просят, чтобы пошел дождь. В народе верят, что у Марка находятся ключи от весеннего дождя, и святой может запереть и отпереть его. 

Перед иконой "Живоносный источник" обращаются к Богородице с просьбами избавить от вредных привычек, исцелить физические и душевные недуги.

Считается, что в Светлую пятницу – ее еще называют Прощеный день – нужно найти правильные слова и попросить прощения у всех, с кем были ссоры. В народе говорят, что, если сегодня помириться с заклятым врагом, то все былые ссоры забудутся.

По народной традиции в старину в этот день готовили отвар крапивы и окропляли им дом — чтобы изгнать из дома всю нечисть. Чем больше отдашь сегодня, тем больше к тебе вернется.

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