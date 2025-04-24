Что можно и нельзя делать 24 апреля: приметы дня

24 апреля по новому церковному календарю чтут святого Савву Стратилата и с ним 70-ти воинов, а также преподобного Савву Печерского и чудотворную Молченскую икону Богоматери. Сегодня также – Светлый четверг.

Приметы 24 апреля. Фото из открытых источников

В народе 24 апреля – праздник Евсеев день, названный так в честь мученика Евсевия, память которого также совершается сегодня.

Наши предки по приметам сегодняшнего дня прогнозировали приближающуюся погоду и даже предсказывали, каким будет урожай. Если день жарким выдался – июнь будет прохладным. Сережки на березе уже появились – можно сеять овес. Много комаров – жди хорошего урожая овса. Дождь пошел – к урожаю ржи. Зацвела черемуха – в скором времени будет холодно. Замечено, то после этого дня будут еще 12 ночных заморозков.

Если же говорить о том, что нельзя делать сегодня, то в церковный праздник 24 апреля не следует ссориться, ругаться, устраивать пьянки, объедаться. Церковь не одобряет жадность, зависть, лень.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют начинать новых дел — все будет впустую. Запрещено одалживать и пересчитывать деньги — это к бедности, а также нельзя ни в коем случае отказывать в помощи — неосторожным поступком можно навлечь нищету.

Савва Стратилат – покровитель военных, в православный праздник сегодня святому молятся с просьбами укрепить дух, вынести все тяготы жизни.

Перед Молченской иконой Богородицы молятся о защите от нападения врагов, об исцелении болезней, защите от пожара. По молитве перед образом исцеляются больные нервными заболеваниями и психическими расстройствами.

В народе Светлый четверг называют Навский ("навь" — потусторонний мир), Пасха мертвых. По обычаям в этот день вспоминают умерших родственников, но только не с грустью. Напротив, говорят, что нужно вспоминать хорошие дела, которые совершили умершие. В старину в этот день оставляли открытыми дверь, чтобы умершие могли зайти в гости.

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