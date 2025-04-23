Почему 23 апреля важно молиться за здоровье защитников: какие запреты сегодняшнего дня

23 апреля по новому церковному календарю чтут память великомученика Юрия Победителя (Георгия Победоносца). Сегодня же – Светлая среда. В народном календаре – Юрьев день.

Приметы 23 апреля. Фото из открытых источников

В церкви на третий день после Пасхи Христовой, как и в предыдущие дни, проходят праздничные богослужения. Открытыми до субботы остаются Царские врата. По традиции в этот день в церкви ставят свечки от градобития.

По приметам сегодняшнего дня судят о том, какими будут погода и урожай. Если дождь пошел – жди много травы и хороший сенокос. Если ночь теплая – к урожаю хлеба. Холодная погода 23 апреля – к урожаю проса и овса.

Считается, что, если день 23 апреля теплый выдался, то очень скоро наступят совсем летние дни. В народе этот день еще называют Градовая среда или Хороводница – с этого дня и аж до самой Троицы водили хороводы.

Если же говорить о том, что церковь не поощряет в этот день, то, конечно же, не следует ругаться, сквернословить, сплетничать, завидовать, желать зла и лениться, а также отказывать в помощи.

По народным приметам сегодня запрещается повышать голос и ссориться – существует поверье, что нарушившего может убить молнией. Лучше также будет, если вы откажитесь от работы в саду или огороде 23 апреля – саженцы может побить град.

За мужество и духовную победу над палачами, великомученика Георгия называют Победоносцем. В православный праздник сегодня к святому обращаются с молитвами о здоровье военнослужащих, просят защиты от болезней и нечисти, а также об охране скота от недуг. Девушки молятся с просьбами послать достойного жениха.

По народным приметам, если сегодня умыться утренней росой, то дольше будешь молодым и сильным.

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