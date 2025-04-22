О чем говорят приметы на 22 апреля: что можно и нельзя делать сегодня

22 апреля по новому церковному календарю чтут память преподобного Феодора Сикеота и святителя Луку. Сегодня также – второй день после Пасхи, Светлый вторник, и день памяти чудотворной Иверской иконы Божией Матери.

Приметы 22 апреля. Фото: из открытых источников

В народе 22 апреля призвали, как Луков день. Его приметы говорят о погоде и урожае. Так, к примеру, наши предки считали, что, если тепло сегодня – такая погода простоит до конца весны, а год будет богат на хороший урожай. Заморозки в ночь на 22 апреля – будет еще 40 морозных ночей до осени. Кукушка запела – холода больше не будет. Пасмурная погода – лето будет засушливым. В день Луки принято высаживать на грядки лук.

Если же говорить о том, что что нежелательно делать сегодня, что в церковный праздник 22 апреля церковь не одобряет ругань, сквернословие, ссоры, лень, зависть, жадность и чревоугодие. Не следует отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: плохой приметой считается беспорядок в доме – в семье будут проблемы. Также не советуют ссориться сегодня, иначе помириться будет очень сложно.

В православный праздник сегодня обращаются к преподобному Феодору – воссылают молитвы об исцелении от недугов, в частности, от болезней глаз и зубной боли. У святого Луки просят помощи в семейных делах и финансах, также его почитают как покровителя врачей и живописцев.

Перед образом Иверской иконы молятся об избавлении от болезней и скорби, просят утешения в бедах, уберечь от пожара, дать хороший урожай, а также помощи при тяжелых обстоятельствах. Считается, что икону правильно будет поставить в доме возле входа – так она будет защищать от бед и неприятностей.

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