ТОП-8 главных праздников в декабре для православных украинцев

Язык
Coinspot 02.12.2020
BTC/USD
18712.85
ETH/USD
588.87
LTC/USD
85.26
НБУ 02.12.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Первый месяц зимы очень важен для всех верующих, ведь продолжается пост накануне великого праздника Рождества Христова. Об этом говорится в сообщении Православной Церкви Украины на ее странице в Facebook.
Фото: ua.news
Так, уже 4 декабря православные украинцы будут отмечать один из 12 главных праздников годового круга — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Через две недели наступит еще одна важная дата. Так, на 15 декабря приходится вторая годовщина Объединительного Собора украинского православия. Это событие, отмечают в ПЦУ, уже навсегда запечатлено золотыми буквами в нашей истории. Именно тогда был принят Устав ПЦУ как единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины, и избран ее Предстоятель — Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Сообщается, что в декабре чествуют многих святых угодников, подвижников и проповедников. Среди них святой апостол Андрей Первозванный(13 декабря), великомученицы Екатерина (7 декабря), Варвара (17 декабря), святители и чудотворцы Николай (19 декабря), Спиридон (25 декабря) и Собор Крымских святых (28 декабря).
Напомним, 1 декабря, отмечается 29-я годовщина референдума о независимости Украины. Архивные фотографии показывают, как проходило голосование в этот выдающийся для страны день, когда украинцы сделали свой выбор.
Ранее сообщалось, что в декабре украинцев ждет три выходных дня подряд. Всего в декабре 2020 году в Украине всего будет 22 рабочих и девять выходных дней. Дополнительный выходной дарит Католическое Рождество, которое празднуют 25 декабря.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости