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ТОП-8 главных праздников в декабре для православных украинцев

В ПЦУ назвали основные праздники, которые будут праздновать в декабре

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Первый месяц зимы очень важен для всех верующих, ведь продолжается пост накануне великого праздника Рождества Христова. Об этом говорится в сообщении Православной Церкви Украины на ее странице в Facebook.

ТОП-8 главных праздников в декабре для православных украинцев

Фото: ua.news

Так, уже 4 декабря православные украинцы будут отмечать один из 12 главных праздников годового круга — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Через две недели наступит еще одна важная дата. Так, на 15 декабря приходится вторая годовщина Объединительного Собора украинского православия. Это событие, отмечают в ПЦУ, уже навсегда запечатлено золотыми буквами в нашей истории. Именно тогда был принят Устав ПЦУ как единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины, и избран ее Предстоятель — Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Сообщается, что в декабре чествуют многих святых угодников, подвижников и проповедников. Среди них святой апостол Андрей Первозванный(13 декабря), великомученицы Екатерина (7 декабря), Варвара (17 декабря), святители и чудотворцы Николай (19 декабря), Спиридон (25 декабря) и Собор Крымских святых (28 декабря).

Напомним, 1 декабря, отмечается 29-я годовщина референдума о независимости Украины. Архивные фотографии показывают, как проходило голосование в этот выдающийся для страны день, когда украинцы сделали свой выбор.

Ранее сообщалось, что в декабре украинцев ждет три выходных дня подряд. Всего в декабре 2020 году в Украине всего будет 22 рабочих и девять выходных дней. Дополнительный выходной дарит Католическое Рождество, которое празднуют 25 декабря.


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