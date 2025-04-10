Священная тайна христианства: что произошло с самой скандальной реликвией Иисуса Христа

В течение веков верующие поклонялись реликвиям, которые считали частицами тела Иисуса Христа. Одна из таких реликвий, а именно священный препуций или крайняя плоть Иисуса Христа – вызвала споры, церковные запреты и скандалы. Когда-то этот артефакт был настолько уважаемым, что даже имел свой праздник, но в 20 веке культ крайней плоти оказался под запретом, а сама реликвия исчезла при загадочных обстоятельствах.

Крайняя плоть Иисуса Христа

История крайней плоти Иисуса

Согласно Евангелию от Луки, на восьмой день после рождения Иисус был обрезан, как и полагалось по иудейскому обычаю. Считается, что крайняя плоть Иисуса была единственной частью его тела, оставшейся на земле после воскресения и вознесения.

Этот фрагмент тела Христа считался столь ценным, что о нем упоминается даже в апокрифических текстах. Так, в "Арабском Евангелии детства" 6 века повествуется, что обрезанная плоть была сохранена старой женщиной в сосуде с благовониями. Позже якобы из того же сосуда Мария Магдалина смазала Иисуса перед его казнью.

Путешественники и верующие веками искали крайнюю плоть Иисуса. Отсутствие достоверных фактов не помешало средневековым монахам и правителям утверждать, что они нашли реликвию. В 12 веке несколько центров во Франции, Италии и Испании одновременно заявили, что они обладают крайней плотью Христа. В какой-то момент хранителями крайней плоти Христа называли себя соборы и монастыри еще в 17 городах по всей Европе.

Крайняя плоть Иисуса

Одна из известнейших версий появления крайней плоти в Европе связана с Карлом Великим. По легенде, франкскому императору во время его молитвы в Иерусалиме явился ангел и передал святую реликвию. В другой версии священный препуций подарила Карлу Византийская императрица Ирина Афинская. После этого реликвия якобы попала к Папе Льву III и была сохранена в Латеранском соборе в Риме.

Одним из самых удивительных эпизодов, связанных с этой реликвией, стали мистические видения покровительницы Европы Екатерины Сиенской. Святая утверждала, что Иисус сам надел ей на палец "обручальное кольцо" из своей крайней плоти, которая была невидимой для всех, кроме нее.

Похищение и запрещение культа крайней плоти

Считается, что в 1527 году во время ограбления Рима войсками императора Карла V немецкий солдат украл реликвию и бежал в городок Кальката недалеко от Вечного города. Там она хранилась в местной церкви более 400 лет и за это время привлекала тысячи паломников.

Однако в 20 веке Ватикан начал сражаться с культом священной крайней плоти Иисуса Христа. В 1900 году Папа Лев XIII запретил какие-либо упоминания о ней, а в 1954 году были введены еще более строгие ограничения – священникам под угрозой отлучения от церкви запретили упоминать о реликвии.

В 1983 году священный препуций бесследно исчез из церкви в Калькате. Большинство считает, что артефакт украли воры. По одной теории ценный религиозный артефакт продал на черном рынке местный священник. В другой версии подозревают Ватикан, который якобы намеренно забрал крайнюю плоть Иисуса, чтобы окончательно остановить культ. С того времени она больше не появлялась в публичном пространстве.

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