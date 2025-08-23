Строгие приметы и запреты 23 августа: какие праздники отмечает Украина

23 августа – интересная дата с точки зрения официальных торжеств. В эту дату мы отмечаем День государственного флага, предмета гордости украинского народа. По самому популярному толкованию синий цвет означает ясное небо, а желтый – засеянное поле.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

В День флага Украины как в нашей стране, так и за границей поднимают сине-желтое знамя в поддержку украинского народа.

23 августа празднует День города Харьков, второй по численности город, прославленный богатой историей, красивой архитектурой и чистотой улиц.

Вместе со всей Европой мы также чтим всех потерпевших и погибших от нацистского и сталинского режимов. Его цель — передать следующим поколениям знания о том, как украинцев убивали за их идентичность.

Самые известные рожденные в эту дату соотечественники — поэт и публицист Йосиф Маковей, военный УНР Владимир Сикевич, переводчик Анатолий Перепада, а также поэт, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан.

Согласно нового календаря, храмы ПЦУ сегодня устраивают службы в честь мучеников Луппа Солунского и Иринея Лионского. В юлианском календаре праздник сегодня был приурочен ко дню святого Лаврентия.

Наблюдая за погодой, наши предки пытались планировать работу. В итоге возникли определенные приметы. Так, если в этот день в реке вода не движется – к спокойной осени, бурлит – к дождливой. Если прошел дождь, то остаток августа будет прохладным. Вечерний туман сулит улучшение погоды.

Приметы считают этот день удачным для свадьбы, сватания, любовных дел. Крестьяне проводили его за сбором сена и ягод. А верующие, осведомленные, какой сегодня церковный праздник, молятся праведному Луппу об избавлении тяжелых недугов.

23 августа — праздник со многими запретами. Не стоит брать в долг деньги, пользоваться острыми предметами, заниматься экстремальным спортом, менять работу и в целом рисковать. Высокий риск травм и неудач.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 22 августа: что важно было успеть сделать в эту дату.



