Какой церковный праздник 22 августа: что важно успеть сделать в эту дату

22 августа по новому церковному календарю ПЦУ верующие чтят память мученика Агафоника и других, пострадавших за веру. В народе день сопровождается своими обычаями и поверьями.

Приметы 22 августа. Фото: из открытых источников

В молитвах к святому Агафонику обращаются с просьбами укрепить веру, дать силы вынести испытания, защитить от зла и дурных мыслей.

В народе день называют Агафон Огуменник – в старину верили, что в этот день по селам и деревням бродит леший, развязывает снопы и раскидывает сено. Чтобы этого не происходило, мужчины ставили гумно под "сигнализацию" — очерчивали вокруг него круг, через который якобы не мог переступить леший.

В эту дату принято совершать как можно больше добрых дел — добро обязательно возвращается втройне. Также важно хорошо потрудиться, чтобы заручиться благосклонностью судьбы.

Сегодня церковь, как и в любой другой день, предостерегает от злости, ругани, сплетен. Нельзя жадничать, завидовать, мстить и отчаиваться. Запрещается отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам сегодня лучше не ходить в лес — можно заблудиться. Не стоит начинать новые дела и делиться своими планами — не сбудутся. Не рекомендуется давать деньги в долг — вернуть будет сложно.

Наши предки в этот день уделяли большое внимание приметам. Они говорят о предстоящей осени и зиме. Если день выдался солнечный – жди теплую осень. Если холодно и влажно – зима наступит раньше времени. Если в лесу много орехов – зима будет снежной.

Подмечают также, если паутина летит высоко, то предупреждает о суровой и морозной зиме.

Читайте также на портале "Комментарии" — 21 августа в народе отмечали праздник Фаддеев день. Дата совпадает со сбором яблок – как правило, фрукты принято собирать утром, чтобы они остыли за ночь, а затем сразу убирать их в темное место. Говорят, чем больше наберешь яблок, тем больше будет урожай в следующем году.



