Какой церковный праздник 21 августа: главные заперты и приметы дня

21 августа по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола от 70-ти Фаддея.

В молитвах к апостолу Фаддею верующие обращаются с просьбами о помощи в трудных ситуациях, молятся о заступничестве, просят дать сил.

В народе праздник называют Фаддеев день. Дата совпадает со сбором яблок — как правило, фрукты принято собирать утром, чтобы они остыли за ночь, а затем сразу убирать их в темное место. Говорят, чем больше наберешь яблок, тем больше будет урожай в следующем году.

В этот же день традиционно сеют щавель. Считается, что тогда он лучше приживается. День считается удачным для путешествий.

21 августа церковь, как и в другой день, священнослужители предостерегают от злости, ругани, зависти, жадности, мести. Не следует отказывать в помощи нуждающимся, отчаиваться.

По народным поверьям, сегодня нужно воздержаться от крупных покупок и не сорить деньгами — иначе можно накликать бедность. Не стоит в этот день ходить в гости или приглашать гостей — к неприятностям и конфликтам.

Яблоки, собранные на Фаддея, нельзя вытирать полотенцем, чтобы не стереть восковый налет, иначе урожай быстро испортится. Вместо этого плоды нужно обсушить под навесом, а затем спрятать.

По приметам сегодняшнего дня наши предки пытались предсказать, какой будет погода в ближайшие недели и осенью, которая с каждым днем все ближе и ближе. Если день выдался ясный – еще месяц будет тепло. Обратите внимание на верхушки берез. Если они пожелтели – осень будет ранней. Если береза начала желтеть снизу – бабье лето будет долгим.

Главной приметой дня считают рябину: если она усыпана ягодами, то осень будет дождливой.

