Какой церковный праздник 20 августа: почему его называют днем всех мужчин

20 августа православные по новому стилю вспоминают о жизни пророка Самуила, который прославился верностью Богу и своей мудростью. В народе день считается особым, со множеством примет.

Пророка Самуила считают покровителем и защитником всех мужчин, в молитвах к святому обращаются с просьбами о мужском здоровье, а также просят помощи в учебе, вразумлении и разрешении споров.

В народе день прозвали Самойлов, это мужской праздник. В честь мужчин сегодня принято накрывать богатый стол и дарить им подарки. Главным угощением должна быть жареная картошка с грибами — символ щедрого урожая и сытой зимы.

Кроме того, в этот день загадывают желания — считается, что все задуманное обязательно исполнится.

Священнослужители в этот день, как и в другой, предостерегают от сквернословия, зависти, мести, жадности. Грехом считается отказывать в помощи тем, кто нуждается.

По народным приметам 20 августа не советуют ругаться и ссориться, свататься и планировать свадьбу, а также заводить новые знакомства. Хотя для незамужних девушек такие знакомства могут отказаться удачными.

По погоде и другим приметам в этот день наши предки пытались узнать, каким будет осенний сезон и зима. Так, если сегодня высокие облака – погода будет ясной, а если облака низко плывут – жди дождя. Солнце в тумане – дожди будут затяжные. Много рябины – к сырой осени, но зато урожай овса в следующем году будет на славу. Если в поле много мышей – жди суровую зиму.

Хороший знак, если журавли летят высоко в небе — говорят, что тогда можно рассчитывать на долгую и теплую осень.

