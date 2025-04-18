Что будет, если не взойдёт Благодатный огонь

Благодатный огонь восходит ежегодно в канун православной Пасхи, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В 2025 году это произойдет 19 апреля.

Что будет, если не взойдет Благодатный огонь

Церемония восхождения Благодатного огня является одним из важнейших событий для православных верующих. Она символизирует:

Нерукотворный Свет Воскресения Христова: Считается, что огонь восходит чудом как видимый знак Воскресения Иисуса Христа.

Победа жизни над смертью и света над тьмой: Его появление знаменует победу добра над злом.

Божья милость и благословение: Многие верующие считают, что Благодатный огонь имеет особую силу и приносит благословение.

Присутствие Господа Бога: восхождение огня воспринимается как видимый знак присутствия Бога и его милосердия к людям.

Обновление веры: Священники говорят, что огонь сходит для того, чтобы сердца верующих "зажигались верой".

Согласно православным верованиям, если Благодатный огонь не сойдет в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, это будет считаться очень плохим признаком, который может сигнализировать о приближении Второго пришествия Иисуса Христа и конца света.

Поэтому, если бы чудо не произошло, это вызвало бы глубокий страх и беспокойство среди верующих, воспринимаясь как предупреждение о будущих катаклизмах и конце света.

Важно отметить, что, по имеющимся историческим свидетельствам, Благодатный огонь восходил ежегодно, по крайней мере в последние несколько столетий, что поддерживает веру православных христиан в непрерывность этого чуда.

После восхождения в Иерусалиме Благодатный огонь специальными рейсами доставляется во многие страны мира, в том числе в Украину, где его торжественно встречают верующие в храмах.

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