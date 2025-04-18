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Что будет, если не взойдёт Благодатный огонь

Если не взойдет Благодатный огонь в этом году: что может произойти

сегодня, 07:31
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Недилько Ксения

Благодатный огонь восходит ежегодно в канун православной Пасхи, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В 2025 году это произойдет 19 апреля.

Что будет, если не взойдёт Благодатный огонь

Что будет, если не взойдет Благодатный огонь

Церемония восхождения Благодатного огня является одним из важнейших событий для православных верующих. Она символизирует:

Нерукотворный Свет Воскресения Христова: Считается, что огонь восходит чудом как видимый знак Воскресения Иисуса Христа.

Победа жизни над смертью и света над тьмой: Его появление знаменует победу добра над злом.

Божья милость и благословение: Многие верующие считают, что Благодатный огонь имеет особую силу и приносит благословение.

Присутствие Господа Бога: восхождение огня воспринимается как видимый знак присутствия Бога и его милосердия к людям.

Обновление веры: Священники говорят, что огонь сходит для того, чтобы сердца верующих "зажигались верой".

Согласно православным верованиям, если Благодатный огонь не сойдет в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, это будет считаться очень плохим признаком, который может сигнализировать о приближении Второго пришествия Иисуса Христа и конца света.

Поэтому, если бы чудо не произошло, это вызвало бы глубокий страх и беспокойство среди верующих, воспринимаясь как предупреждение о будущих катаклизмах и конце света.

Важно отметить, что, по имеющимся историческим свидетельствам, Благодатный огонь восходил ежегодно, по крайней мере в последние несколько столетий, что поддерживает веру православных христиан в непрерывность этого чуда.

После восхождения в Иерусалиме Благодатный огонь специальными рейсами доставляется во многие страны мира, в том числе в Украину, где его торжественно встречают верующие в храмах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня Страстная пятница: что нельзя делать в этот день.



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