Смерть 12 апостолов: как умерли ученики Иисуса Христа

Главная задача, которую имели апостолы – это распространение учений Иисуса Христа. Однако в этом была значительная опасность, ведь люди не всегда приветствовали новую религию. Некоторые апостолы испытали страшные мучения перед своей смертью, в том числе несколько из них были распяты как Иисус, другим отрубили голову или содрали кожу. Всего один ученик Христа умер естественной смертью.



Иисус и апостолы. Фото из открытых источников

Термин "апостол" происходит от греческого слова "apostolos", что означает посланник. Согласно Новому Завету, Иисус Христос избрал себе двенадцать учеников и поручил им миссию – распространение христианства на земле. Их количество должно было символизировать возрождение двенадцати народов Израиля и новую надежду для избранного народа.

1. Апостол Петр

Апостол Петр является самым известным среди апостолов Иисуса, впоследствии ставший первым Папой Римским. Родился он в Вифсаиде, расположенном на территории Сирии. Апостол Петр обратил двух жен императора Нерона в христианство, а тот казнил его в 67 году в Риме. Апостол сказал своим палачам, что он недостоин погибнуть, как Иисус, поэтому попросил его распять вниз головой.

2. Апостол Андрей

Апостол Андрей был братом Петра. Сначала он был учеником Иоанна Крестителя, но затем присоединился к Иисусу. Андрей проповедовал христианство в Византии и согласно легендам достиг земли скифов, то есть территории Украины. Апостол Андрей умер в греческом городе Патры, где был распят на Х-образном кресте, который является первой буквой слова Христос.

3. Апостол Иаков Зеведеев

После смерти Иисуса Иаков отправился на Пиренейский полуостров для проповеди святого учения, но вскоре вернулся в Иудею, где стал первым епископом Иерусалима. Он был убит мечом по приказу царя Ирода Агриппы I в 44 году. Иаков Зеведеев стал первым канонизированным апостолом и является единственным из апостолов, смерть которого описана в Новом Завете.

4. Апостол Иоанн

Апостол Иоанн был самым молодым среди апостолов и братом Иакова Зеведея. Лишь Иоанн, прозванный Богословом, не закончил жизнь в муках как другие апостолы. Ему удалось оказаться среди людей, умерших естественной смертью. Это произошло около 100 года в Эфесе.

5. Апостол Филипп

О его судьбе после вознесения Иисуса известно немногое. Даже по поводу его смерти есть несколько версий, но все они повествуют о мученической гибели. Вероятно, он умер около 80 года в Иераполисе, современная Турция.

6. Апостол Варфоломей

Известно, что апостол Варфоломей проповедовал христианство в Армении, Индии, Аравии и Эфиопии. Он скончался около 70 года в современной Армении. Его смерть считается одной из самых ужасных среди апостолов. Замученного апостола распяли, живьем содрали кожу, а впоследствии обезглавили.

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7. Апостол Фома

Апостол Фома был единственным из апостолов отсутствующим во время явления воскресшего Христа, за что получил прозвище "неверующий Фома". Он принял мученическую смерть в Индии, где состоял с миссией христианизации. Его подвергали страшным пыткам, а затем закололи мечом.

8. Апостол Матфей

Матфей стал одним из апостолов, о смерти которого почти ничего не известно. По разным источникам указывается, что Матфея сожгли в Эфиопии, или отрубили голову мечом в Персии. Также неизвестно захоронение апостола.

9. Апостол Симон

Апостол Симон наименее известен из апостолов. Он проповедовал Евангелие от Северной Африки до Великобритании. Согласно источникам, Апостол Симон погиб в Персии, Великобритании или на Кавказе. Вероятно, он был заживо распылен надвое, поэтому его часто изображают с пилой – орудием его смерти.

10. Апостол Иаков Алфеев

Апостол Иаков Алфеев скончался в 62 году. По легенде фарисеи испугались его авторитета, арестовали апостола Иакова и отдали в суд, который вынес приговор — немедленно казнить через избиение камнями.

11. Апостол Иуда Фаддей

Не следует путать его с Иудой Искариотским, предавшим Иисуса. Существует несколько версий по поводу его смерти. По одной из них он погиб вместе с апостолом Симоном во время проповеди Евангелие. За другой — его повесили на дереве и забили палками или стрелами.

12. Апостол Иуда Искариот

Больше внимания уделяется роли, которую Иуда сыграл в смерти Иисуса — продал его за тридцать сребренников. В Евангелие от св. Матвей вспоминается, что после предательства Иисуса он покончил жизнь самоубийством, вероятно прыгнув вниз головой со скалы. После самоубийства Иуды в группу двенадцати был взят Маттий. Обратив многих людей в христианство, он был обвинен в богохульстве и приговорен к избиению камнями.

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