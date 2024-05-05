Смерть 12 апостолов: как умерли ученики Иисуса Христа

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Slava Kot
Главная задача, которую имели апостолы – это распространение учений Иисуса Христа. Однако в этом была значительная опасность, ведь люди не всегда приветствовали новую религию. Некоторые апостолы испытали страшные мучения перед своей смертью, в том числе несколько из них были распяты как Иисус, другим отрубили голову или содрали кожу. Всего один ученик Христа умер естественной смертью.
Иисус и апостолы. Фото из открытых источников
Термин "апостол" происходит от греческого слова "apostolos", что означает посланник. Согласно Новому Завету, Иисус Христос избрал себе двенадцать учеников и поручил им миссию – распространение христианства на земле. Их количество должно было символизировать возрождение двенадцати народов Израиля и новую надежду для избранного народа.
Апостол Петр является самым известным среди апостолов Иисуса, впоследствии ставший первым Папой Римским. Родился он в Вифсаиде, расположенном на территории Сирии. Апостол Петр обратил двух жен императора Нерона в христианство, а тот казнил его в 67 году в Риме. Апостол сказал своим палачам, что он недостоин погибнуть, как Иисус, поэтому попросил его распять вниз головой.
Апостол Андрей был братом Петра. Сначала он был учеником Иоанна Крестителя, но затем присоединился к Иисусу. Андрей проповедовал христианство в Византии и согласно легендам достиг земли скифов, то есть территории Украины. Апостол Андрей умер в греческом городе Патры, где был распят на Х-образном кресте, который является первой буквой слова Христос.
После смерти Иисуса Иаков отправился на Пиренейский полуостров для проповеди святого учения, но вскоре вернулся в Иудею, где стал первым епископом Иерусалима. Он был убит мечом по приказу царя Ирода Агриппы I в 44 году. Иаков Зеведеев стал первым канонизированным апостолом и является единственным из апостолов, смерть которого описана в Новом Завете.
Апостол Иоанн был самым молодым среди апостолов и братом Иакова Зеведея. Лишь Иоанн, прозванный Богословом, не закончил жизнь в муках как другие апостолы. Ему удалось оказаться среди людей, умерших естественной смертью. Это произошло около 100 года в Эфесе.
О его судьбе после вознесения Иисуса известно немногое. Даже по поводу его смерти есть несколько версий, но все они повествуют о мученической гибели. Вероятно, он умер около 80 года в Иераполисе, современная Турция.
Известно, что апостол Варфоломей проповедовал христианство в Армении, Индии, Аравии и Эфиопии. Он скончался около 70 года в современной Армении. Его смерть считается одной из самых ужасных среди апостолов. Замученного апостола распяли, живьем содрали кожу, а впоследствии обезглавили.
12 апостолов и Иисус Христос
Апостол Фома был единственным из апостолов отсутствующим во время явления воскресшего Христа, за что получил прозвище "неверующий Фома". Он принял мученическую смерть в Индии, где состоял с миссией христианизации. Его подвергали страшным пыткам, а затем закололи мечом.
Матфей стал одним из апостолов, о смерти которого почти ничего не известно. По разным источникам указывается, что Матфея сожгли в Эфиопии, или отрубили голову мечом в Персии. Также неизвестно захоронение апостола.
Апостол Симон наименее известен из апостолов. Он проповедовал Евангелие от Северной Африки до Великобритании. Согласно источникам, Апостол Симон погиб в Персии, Великобритании или на Кавказе. Вероятно, он был заживо распылен надвое, поэтому его часто изображают с пилой – орудием его смерти.
Апостол Иаков Алфеев скончался в 62 году. По легенде фарисеи испугались его авторитета, арестовали апостола Иакова и отдали в суд, который вынес приговор — немедленно казнить через избиение камнями.
Не следует путать его с Иудой Искариотским, предавшим Иисуса. Существует несколько версий по поводу его смерти. По одной из них он погиб вместе с апостолом Симоном во время проповеди Евангелие. За другой — его повесили на дереве и забили палками или стрелами.
Больше внимания уделяется роли, которую Иуда сыграл в смерти Иисуса — продал его за тридцать сребренников. В Евангелие от св. Матвей вспоминается, что после предательства Иисуса он покончил жизнь самоубийством, вероятно прыгнув вниз головой со скалы. После самоубийства Иуды в группу двенадцати был взят Маттий. Обратив многих людей в христианство, он был обвинен в богохульстве и приговорен к избиению камнями.
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