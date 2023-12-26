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Сколько украинцев поддерживает запрет УПЦ Московского патриархата

Социологическое исследование показало, как украинцы относятся к возможному запрету УПЦ МП.

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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Более половины украинцев — 55,5% поддерживают запрет на Украинскую православную церковь Московского патриархата. В то время как за функционирование УПЦ МП без каких-либо ограничений выступает 4,5% опрошенных украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Центра Разумкова.

Сколько украинцев поддерживает запрет УПЦ Московского патриархата

Онуфрий предстоятель УПЦ МП. Фото из открытых источников

Центр Разумкова опубликовал данные социологического исследования об условиях существования УПЦ МП в Украине. За полный запрет религиозной организации выступило 55,5% респондентов. 12,4% опрошенных считают, что Украинская православная церковь Московского патриархата должна объединиться с Православной Церковью Украины. 9,3% считают, что УПЦ МП должно действовать на территории Украины без ограничений, если она выйдет из управления РПЦ МП и объявит автокефалию, а еще 4,5% выступили за функционирование без каких-либо ограничений.

Больше украинцев, которые против функционирования Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине на западе – 74%, меньше всего на юге – 33,8%.

Также Центр Разумкова спросил украинцев, как они относятся к запрету деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России. Поддерживают или скорее поддерживают запрет более 71% украинцев. Противоположное мнение высказали около 13% респондентов. Кроме того, 64,8% украинцев считают, что Российская православная церковь и Патриарх Московский Кирилл поощряют и поддерживают агрессию России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепы поддержали законопроект о запрете УПЦ Московского патриархата в первом чтении

Также "Комментарии" писали, что народные депутаты зарегистрировали законопроект, который предусматривает новый праздник в Украине — День благодарения Богу.



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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-religiinosti-dovira-do-tserkvy-konfesiinyi-rozpodil-ta-mizhtserkovni-vidnosyny-v-ukrainskomu-suspilstvi-lystopad-2023r
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