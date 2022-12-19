Сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря: новый опрос

В нашей стране стала больше численность жителей, являющихся сторонниками идеи переноса празднования Рождества на 25 декабря. Об этом информирует компания "Рейтинг", проведшая социологический опрос.

Празднование Рождества 25 декабря (фото из открытых источников)

В этом году замысел перенести праздник Рождества на 25 декабря поддерживает 44% участников исследования. В прошлом году их было 26%. Против изменений в праздновании – 31%, в прошлом их было 58%. Кроме этого, 23% опрошенных ответили, что им безразлично к этой проблеме.

Подавляющее большинство граждан, которые выступает за изменения в праздновании Рождества – это жители запада и столицы. Едва ли не половина верующих имеют желание праздновать Рождество в декабре. Среди поклонников этого новшества – немало греко-католиков.

Вместе с тем большинство южан и жителей востока нашей страны не поддерживают идею изменения даты праздника Рождества.

После опроса стало ясно, что за год выросло количество украинских верующих, празднующих Рождество только 25 декабря. Теперь их насчитывается 11%, в прошлом было — 4%. Еще четверть участников опроса отмечают два праздника Рождества в декабре и в январе, в прошлом году этот показатель составил 18%.





Важно, что 55% участников опроса ответили, что будут отмечать Рождество 7 января, а 8% совсем не будут праздновать.

Напомним, что "Комментарии" информировали, можно ли отмечать Рождество дважды — 25 декабря и 7 января. В украинском обществе до сих пор продолжаются дискуссии о дате празднования Рождества – 25 декабря или 7 января. Первая дата – со всем христианским миром и по Григорианскому календарю, вторая – по Юлианскому, с некоторыми странами. Нынешний Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря.

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