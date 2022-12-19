logo

BTC/USD

16614.21

ETH/USD

1175.93

LTC/USD

62.73

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря: новый опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря: новый опрос

Сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря

сегодня, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В нашей стране стала больше численность жителей, являющихся сторонниками идеи переноса празднования Рождества на 25 декабря. Об этом информирует компания "Рейтинг", проведшая социологический опрос.

Сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря: новый опрос

Празднование Рождества 25 декабря (фото из открытых источников)

В этом году замысел перенести праздник Рождества на 25 декабря поддерживает 44% участников исследования. В прошлом году их было 26%. Против изменений в праздновании – 31%, в прошлом их было 58%. Кроме этого, 23% опрошенных ответили, что им безразлично к этой проблеме.

Подавляющее большинство граждан, которые выступает за изменения в праздновании Рождества – это жители запада и столицы. Едва ли не половина верующих имеют желание праздновать Рождество в декабре. Среди поклонников этого новшества – немало греко-католиков.

Вместе с тем большинство южан и жителей  востока нашей страны не поддерживают идею изменения даты праздника Рождества.

После опроса стало ясно, что за год выросло количество украинских верующих, празднующих Рождество только 25 декабря. Теперь их насчитывается 11%, в прошлом было — 4%. Еще четверть участников опроса отмечают два праздника Рождества в декабре и в январе, в прошлом году этот показатель составил 18%.

Сколько украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря: новый опрос - фото 2

Важно, что 55% участников опроса ответили, что будут отмечать Рождество 7 января, а 8% совсем не будут праздновать.

Напомним, что "Комментарии" информировали, можно ли отмечать Рождество дважды — 25 декабря и 7 января. В украинском обществе до сих пор продолжаются дискуссии о дате празднования Рождества – 25 декабря или 7 января. Первая дата – со всем христианским миром и по Григорианскому календарю, вторая – по Юлианскому, с некоторыми странами. Нынешний Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!