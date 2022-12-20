Синод УПЦ МП опубликовал обращение к Зеленскому: Чего хотят

Именно Украинская Православная Церковь со времен крещения стояла у истоков украинской государственности и первой среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию. Об этом говорится в обращении синода, пишут "Комментарии".



В открытом обращении Синода УПЦ МП говорится и об осуждении российской агрессии

" С самого начала военных действий наши верующие защищают свою страну, жертвуя жизнью ради освобождения родной земли. Украинская Православная Церковь постоянно возносит молитвы и оказывает материальную помощь военнослужащим, вынужденным переселенцам и другим категориям населения, пострадавшим от войны ", — говорится в начале обращения.

Далее, Синод называет большим досадой многочисленные клеветы, оскорбления и безосновательные обвинения, звучащие в сторону Украинской Православной Церкви. Члены Священного Синода жалуются на разжигание религиозной вражды, которая разъединяет народ.

"Шквал грязи побуждает к избиению верующих и священников, захвату и разрушению храмов и запрету самой Церкви. Кроме этого, Украинскую Православную Церковь до сих пор умышленно называют русской и московской, а верующих безосновательно считают врагами ", — говорится в открытом письме Президенту Украины.

А дальше обвиняют руководство государства в незаконности и неоправданности "персональных" санкциях и к священнослужителям УПЦ МП. Называют такие ограничения нарушением не только личных прав служителей культа, но и прав почти тысячи религиозных общин.

Кроме того, речь идет в обращении о нарушении в СМИ права на свободу вероисповедание и богохульство в телеэфирах. В качестве примера приводят эфир 7 декабря. "В этот день в телеэфире и YouTube канале под названием "Официальный канал Чисто News" было обнародовано видео передачи "Байрактар New#104" производства студии "Квартал 95". На протяжении почти 14 минут в передаче звучало богохульство, насмешка и кощунство в отношении Бога и УПЦ, а также была использована неправдивая и невероятная информация, пренебрежение и оскорбления религиозных чувств верующих и разжигание религиозной розни. В связи с этим, духовенство и миряне УПЦ обратились к руководству телеканала "1 1" и авторскому коллективу студии "Квартал 95" с требованием принести публичные извинения за передачу и изъять ее из информационного пространства, а также в правоохранительные органы для надлежащего расследования этого позорного сюжета", — говорится в обращении.

В связи с этим, духовенство и миряне Украинской Православной Церкви обратились к руководству телеканала "1 1" и авторскому коллективу студии "Квартал 95" с требованием публично извиниться за передачу и изъять ее из информационного пространства, а также в правоохранительные органы для надлежащего расследования этого сюжета.

И, в конце концов, о сете Зеленского как Гаранте Конституции обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской Православной Церкви: " Защитить украинское общество от риторики ненависти и нетерпимости по религиозному признаку, разжигающему религиозную рознь в стране. Разблокировать деятельность религиозных организаций. Не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины".

Как писали ранее "Комментарии", слухи, что УПЦ МП собираются запретить в Украине, не соответствуют действительности. Комитет ВР по гуманитарной и информационной политике действительно одобрил закон о запрете РПЦ в Украине, а не УПЦ МП. Никакой украинской церкви, непосредственно не подчиняющейся Москве, этот запрет не касается.



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