СБУ взялась за проверку храмов УПЦ МП в Хмельницкой области

Правоохранители проводят меры безопасности на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области. Как уверяют в СБУ, действуют исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относятся к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения, пишут "Комментарии".



Силовики проверяют семь культовых сооружений «московской» церкви

В частности, речь идет о таких храмах:

- епархиальное управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Шепетовка);

- Рождество-Богородичный мужской монастырь (с.Городище Шепетовского р-на);

- женский монастырь святой праведной Анны (г. Славута);

- Храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);

- Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г.Шепетовка);

- собор иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (г.Нетишин);

- Свято-Воскресенский храм (пгт Виньковцы).

К проверкам привлечены специалисты Национальной полиции в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

Принимая во внимание вооруженную агрессию Российской Федерации, одна из задач этих действий безопасности – исключить возможность использования религиозных общин как очага "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов. При участии самих представителей церкви стражи порядка: осматривают территории культовых сооружений и помещения с целью выявления запрещенных к обращению предметов; проверяют и лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины. Как отмечают силовики, все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Как писали "Комментарии", в результате проверок на территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в "запрещенной" Чернобыльской зоне, обнаружены 16 подозрительных лиц. Среди них — мужчины спортивного телосложения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!