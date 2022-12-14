СБУ показала, что и кого нашла в проверенных сегодня храмах 9 областей

На территории епархий найдены российские паспорта, георгиевские ленты, символика запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих, информируют "Комментарии".



Российские паспорта, куча пропагандистской литературы, враждебные документы и пропуски оккупантов

Нашли силовики целые слоги с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина. В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также подвергают сомнению украинскую государственность.

В ходе осмотра церковных помещений в поселке Чернобаевка Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы РФ. В епархии во Львовской области найдены фото скрытых российских документов "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ". На территории церквей в Закарпатской области находилось знамя так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов". А местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, празднующих Рождество 25 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

На территории одного из монастырей Ровенщины разоблачен послушник с российским паспортом и контактами в РФ. СБУ уже проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора. А в Роменской епархии обнаружена клирика с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

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