kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23382.87

ETH/USD

594.15

LTC/USD

107.64

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество религия Рождество-2020: как проходят празднования в Вифлееме
commentss НОВОСТИ Все новости

Рождество-2020: как проходят празднования в Вифлееме

Пандемия коронавируса вынудила изменить подход к праздникам в 2020 году

сегодня, 19:53
Автор:

Татьяна Веремеева

Палестинский город Вифлеем сегодня празднует Сочельник, но из-за пандемии COVID-19 праздничные мероприятия в этом году может посетить небольшое количество людей.

Рождество-2020: как проходят празднования в Вифлееме

Вифлеем

Всего 12 месяцев назад Вифлеем, почитаемый как место рождения Иисуса, отмечал свой самый оживленный праздничный сезон за последние два десятилетия на фоне устойчивого снижения насилия в регионе, а также всплеска числа паломников и туристов.

Но теперь отели, которые расширялись в 2019 году, закрыты ставнями, и многие торжества будут проходить в основном онлайн.

Тем не менее, сознавая, что в это время года взоры всего мира устремлены на их город, власти Вифлеема говорят, что хотят быть маяком надежды.

"Есть ограничения на передвижение людей и на социальные сети, но это Рождество, а Рождество дает людям надежду на лучшие времена", – сказал мэр города Антон Салман во время обращения, находясь рядом с огромной рождественской елкой на площади.

Новоназначенный латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, который сам заразился вирусом и выздоровел, возглавит в этом году сокращенные торжества. А вот 85-летний палестинский президент Махмуд Аббас не будет присутствовать на ежегодной полуночной мессе в церкви Рождества Христова, сообщил палестинский чиновник.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил католиков Украины с праздником Рождества Христова. Свое приветствие Зеленский также связал с карантином в Украине, назвав его серьезным испытанием в этом году. Также президент отметил, что Рождество дарит надежду на спасение и веру в то, что добро и милосердие победят и пожелал, чтобы эти две вещи наполнили сердца тех, кто отмечает праздник. Чиновник просит держать дистанцию, но не отворачиваться друг от друга, носить на лице маски, но вместе с ней и улыбки, и видеть их на лицах близких.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/christmas-season-bethlehem-int-idUSKBN28Y1FK?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0OV2YF3p-G9zefbeBxbI8fYq4sFP5n-mwAJCvZlaElGblfKe010H5eEys
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ