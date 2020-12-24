Рождество-2020: как проходят празднования в Вифлееме

Палестинский город Вифлеем сегодня празднует Сочельник, но из-за пандемии COVID-19 праздничные мероприятия в этом году может посетить небольшое количество людей.



Вифлеем

Всего 12 месяцев назад Вифлеем, почитаемый как место рождения Иисуса, отмечал свой самый оживленный праздничный сезон за последние два десятилетия на фоне устойчивого снижения насилия в регионе, а также всплеска числа паломников и туристов.

Но теперь отели, которые расширялись в 2019 году, закрыты ставнями, и многие торжества будут проходить в основном онлайн.

Тем не менее, сознавая, что в это время года взоры всего мира устремлены на их город, власти Вифлеема говорят, что хотят быть маяком надежды.

"Есть ограничения на передвижение людей и на социальные сети, но это Рождество, а Рождество дает людям надежду на лучшие времена", – сказал мэр города Антон Салман во время обращения, находясь рядом с огромной рождественской елкой на площади.

Новоназначенный латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, который сам заразился вирусом и выздоровел, возглавит в этом году сокращенные торжества. А вот 85-летний палестинский президент Махмуд Аббас не будет присутствовать на ежегодной полуночной мессе в церкви Рождества Христова, сообщил палестинский чиновник.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил католиков Украины с праздником Рождества Христова. Свое приветствие Зеленский также связал с карантином в Украине, назвав его серьезным испытанием в этом году. Также президент отметил, что Рождество дарит надежду на спасение и веру в то, что добро и милосердие победят и пожелал, чтобы эти две вещи наполнили сердца тех, кто отмечает праздник. Чиновник просит держать дистанцию, но не отворачиваться друг от друга, носить на лице маски, но вместе с ней и улыбки, и видеть их на лицах близких.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!