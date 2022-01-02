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Приметы на 2 января: почему нужно навести порядок в доме

В православном календаре 2 января отмечается Днем Игнатия Богоносца (Игнатьев день): что можно и нельзя делать

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня, 2 января, православные отмечают память Игнатия Богоносца — священномученика древней Церкви. В этот день существует ряд запретов и примет, к которым нужно прислушаться.

Приметы на 2 января: почему нужно навести порядок в доме

Праздники и приметы 2 января (фото из открытых источников)

В этот день наши предки значительное внимание уделяли защите своих домов от нечистых сил. Люди тщательно убирали в комнатах, запасались продуктами, окрашивали мебель и стены, а также проводили обряд защиты. Для этого нужно было трижды обойти свой дом с иконой, чтобы в семье царил порядок, счастье и любовь, затем крестили каждый угол. Потом рядом с иконой зажигали свечу.

После этого хозяйки начинали подготовку к Рождеству Христову, в комнатах развешивали веточки сосны или ели, чтобы в доме было благополучие и богатство, а также расстилали скатерти и доставали новые полотенца. 

Людям, которые родились 2 января, дарили талисманы с турмалином — полудрагоценный минерал, защищающий их от сглаза и дарящий крепкое здоровье. 

Народные приметы на 2 января:

- Если на деревьях лежит снег, его встряхивали и чем больше получится встряхнуть, тем большим будет летом урожай. Особенно часто снег встряхивали с яблонь; 

- Если на деревьях в этот день есть иней — погода будет ясной;

- Если 2 января громко щебечут синички — это к затяжным морозам;

Говорят, что какой будет погода 2 января, таков и будет месяц август. Если на улице слякоть и вьюга – холодным и дождливым, а если морозным и ясным – то жарким и солнечным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите, чтобы фортуна была на вашей стороне, тогда обязательно воспользуйтесь этими приметами на удачу, когда будете выходить из дома.


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Источник: https://zak.depo.ua/ukr/zak/druge-sichnya-chas-pribrati-budinok-i-vchiti-kolyadki-bo-skoro-znovu-svyato-202001021088511
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