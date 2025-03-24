Приметы 24 марта: что можно и нельзя делать в этот день

В народе календаре 24 марта – праздник Артемон-дери полоз, который назвали так в честь святого Артемия Селевского, память которого тоже совершается в этот день.

Приметы 24 марта. Фото из открытых источников

Приметы дня говорят о погоде в дальнейшем: день теплый — весна будет погожей и лето наступит скоро; жаворонок поет — к теплу, а если зяблик — то к холоду; выпала роса — будет урожай проса, а если снег пошел, то урожай гречки.

Считается также, что, если ночь в этот день теплая, то весна будет дружная.

В церковный праздник 24 марта не следует сквернословить, ругаться, сплетничать, осуждать, завидовать и отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день нужно придерживаться сухоядения. Важно помнить, что ограничение в еде — не главное во время поста, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: после обеда этого дня не следует тяжело работать, убирать, стирать, шить — это считается грехом. Нельзя обижать кого-либо — ни людей, ни животных. В этот день не ходят в гости и не принимают гостей.

В православный праздник сегодня вечером верующие идут в храм, чтобы попросить у Девы Марии покровительства и прощения. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома или в другом месте. Главное — это искренняя молитва.

Существует народный обычай дня: перед тем, как идти в церковь, нужно всей семьей трижды обойти дом с молитвой — считается, что так можно защитить его от недоброго. Также накануне Благовещения делают уборку в доме и заканчивают все неотложные дела. Раньше в этот день по традиции разжигали костер, в котором сжигали все ненужное — считалось, чем выше пламя костра, тем сильнее защита от нечисти.

Также издание "Комментарии" сообщало – не забудьте поздравить своих родных и близких: кто отмечает День ангела 24 марта.



