Приметы 17 марта: что можно и нельзя делать сегодня

В народе 17 марта – праздник Алексея Теплого. В этот день обычно стоит очень теплая погода. Обращая внимание на то, какой есть погода 17 марта, прогнозируют погоду на дальнейшие дни.

Приметы 17 марта. Фото из открытых источников

Если сегодня тепло – весна тоже будет теплой. Гуси высоко летят – пойдет снег. Скворцов не видно – быть ненастью. Считается, что после Алексея Теплого можно сеять ячмень.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 17 марта нельзя ссориться, обижать кого-либо, отказывать в милостыне и помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, зависть, отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует ничего давать в долг, если у вас в доме есть маленькие дети — считается, что можно отдать их судьбу. Не советуют в этот день отправляться в дальнюю дорогу и начинать новые дела — с ними лучше обождать до завтра.

Что можно делать 17 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Алексию, как к ходатаю за нас перед Богом. Просят о выздоровлении, уберечь от последствий тяжелых недугов, избавить от страха перед испытаниями судьбы, заступничества для обиженных, утешения скорбящим и помощи в нужде.

В народе на Алексея Теплого почитают березу — она символизирует мир, чистоту и гармонию. В это время обычно собирают березовый сок и готовят на нем узвар с медом и различными пряностями — верят, что такой напиток добавляет сил. По одной из народным примет, если в этот день незамужняя девушка увидит аиста, ей нужно присесть — тогда вскоре она встретит суженого.

Читайте также на портале "Комментарии" - календарь церковных праздников на март 2025 года: от Великого поста до Благовещения.



