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Приметы 17 марта: что можно и нельзя делать сегодня

В церковный праздник 17 марта нельзя ссориться, обижать кого-либо, отказывать в милостыне и помощи

сегодня, 07:18
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Кравцев Сергей

В народе 17 марта – праздник Алексея Теплого. В этот день обычно стоит очень теплая погода. Обращая внимание на то, какой есть погода 17 марта, прогнозируют погоду на дальнейшие дни.

Приметы 17 марта: что можно и нельзя делать сегодня

Приметы 17 марта. Фото из открытых источников

Если сегодня тепло – весна тоже будет теплой. Гуси высоко летят – пойдет снег. Скворцов не видно – быть ненастью. Считается, что после Алексея Теплого можно сеять ячмень. 

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 17 марта нельзя ссориться, обижать кого-либо, отказывать в милостыне и помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, зависть, отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует ничего давать в долг, если у вас в доме есть маленькие дети — считается, что можно отдать их судьбу. Не советуют в этот день отправляться в дальнюю дорогу и начинать новые дела — с ними лучше обождать до завтра. 

Что можно делать 17 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Алексию, как к ходатаю за нас перед Богом. Просят о выздоровлении, уберечь от последствий тяжелых недугов, избавить от страха перед испытаниями судьбы, заступничества для обиженных, утешения скорбящим и помощи в нужде.

В народе на Алексея Теплого почитают березу — она символизирует мир, чистоту и гармонию. В это время обычно собирают березовый сок и готовят на нем узвар с медом и различными пряностями — верят, что такой напиток добавляет сил. По одной из народным примет, если в этот день незамужняя девушка увидит аиста, ей нужно присесть — тогда вскоре она встретит суженого.

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