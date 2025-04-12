Приметы 12 апреля: что необходимо сделать накануне Вербного воскресенья

12 апреля, как по новому, так и по старому стилю, верующие отмечают Лазареву субботу, вспоминая чудо воскрешения, которое сотворил Иисус Христос. Этот праздник всегда выпадает в канун Вербного воскресенья, поэтому дата события одинакова для юлианского и новоюлианского календарей.

Приметы 12 апреля. Фото из открытых источников

По приметам сегодняшнего дня наши предки могли предсказывать, каким будет урожай и следующий сезон. Если утро ясное и с морозом – лето будет неурожайное. Если дождь пошел – таким же будет и начало мая. Жаркое солнце – к богатому урожаю. Паутина летает повсюду – к жаре летом.

В народе 12 апреля — праздник Василий Парильщик. Прозвали его так потому, что в этот день обычно начинает наступать настоящее тепло и парит землю. В народе по этому поводу так и говорят: "На Василия весна землю парит".

В церковный праздник 12 апреля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, ссоры, злость, жадность, зависть, лень. Не следует отказывать в помощи и милостыне, нужно помочь нуждающимся.

Если же говорить о том, что сегодня не рекомендуется делать по народным приметам, то лучше отказаться от посещения без острой надобности леса – считается, что в это время можно встретить медведя, который вышел из берлоги. Согласно поверьям, нельзя ходить в грязной одежде — будут преследовать хлопоты и болезни. Также в народе считается, что все повседневные хлопоты в Лазареву субботу лучше перенести на другой день, хотя в церкви прямого запрета на работу нет.

В православный праздник сегодня обращаются к святому Василию – молят о том, чтобы придал сил, мужества и избавил от различных недугов.

На Лазареву субботу принято идти в храм, молиться о здоровье и исцелении, можно нести веточки вербы для освящения.

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