Что можно и нельзя делать 10 апреля: особые приметы

В народе 10 апреля принято отмечать праздник – Терентьев день. Приметы в этот день говорят о погоде и урожае.

Приметы 10 апреля. Фото из открытых источников

Если много птиц на деревьях – жди жаркое и солнечное лето. Если сегодня дождь пошел – летом будет засуха. Если сегодня дует сильный ветер – к неурожаю. В доме появились маленькие пауки – к потеплению.

В этот день советуют обратить внимание на восход солнца – если оно в дымке или мареве, то год будет хлебным. Кстати, отсюда пошло и второе название праздника – Терентий Маревный.

В церковный праздник 10 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи, милостыне, а также чересчур веселиться.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда без масла.

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым — молятся об укреплении веры, просят ниспослать мужества перед лицом надвигающихся опасностей, об отпущении грехов, а также телесного и духовного исцеления.

По народным приметам в этот день нужно вымыть полы в доме – тогда гости будут всегда званые и с добрыми мыслями.

Читайте также на портале "Комментарии" — приближается Лазарева суббота. Как и другие пасхальные праздники, он посвящен событию из жизни Христа. Верующие вспоминают совершенное Иисусом великое чудо. Дата Лазаревой субботы меняется каждый год. Праздник отмечается в предпоследнюю субботу перед Пасхой, или в шестую субботу пасхального поста. В этом году этот праздник наступит 12 апреля, причем одинаково, как по старому, так и по новому стилю.

В Лазареву субботу верующим рекомендуется посетить богослужение. Главная тема молитв этого дня – просьбы об исцелении тяжких болезней и проявлении Божьей милости. В этот день христиане уже начинают нести в храм для освящения веточки вербы.



