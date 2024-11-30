Праздник Андрея Первозванного: что можно и нельзя делать 30 ноября

Как сообщает портал "Комментарии", 30 ноября по новому церковному календарю вспоминают апостола Андрея Первозванного, а также святителя Фрументия. В народе день прозвали просто – Андрея.

День Андрея Первозванного. Фото: из открытых источников

Отметим, в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль – новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше.

Православный праздник 30 ноября по новому календарю (13 декабря по старому) – день памяти апостола Андрея Первозванного (Андрия Первозванного), одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, а также святителя Фрументия, архиепископа Индийского.

Апостола Андрея прозвали Первозванным потому, что он стал первым из вернейших учеников Христа и был с ним рядом до самого распятия, видел Воскресение и Вознесение Иисуса. Также благодаря Андрею у Христа появился еще один ученик — Симеон, брат Андрея, которого впоследствии назвали Петром.

Существует давняя легенда, связывающая Андрея с Украиной. Однажды, во время своих странствий, апостол со своими учениками пришел в черноморские степи. Поднявшись вверх по Днепру, он присел отдохнуть и выпить воды на утесах. Любуясь видом перед собой, Андрей предсказал, что именно здесь будет построен большой город, который освятит всю землю. Спустя многие столетия на том месте основали Киев.

Очень популярными в День Андрея были гадания. И хотя церковь осуждает такие ритуалы, девушки очень любили собираться на Андреевские вечерницы и заглядывать в будущее. С этим днем связано много игр, забав и розыгрышей.

Согласно древним приметам, в Андреев день запрещено заниматься интеллектуальным трудом, иначе в старости можно потерять рассудок. Также в эту дату не стоит тяжело физически работать, убирать и производить ремонт.

Нельзя в праздник 30 ноября пить спиртные напитки.

Запрещено ругаться, конфликтовать, желать зла другим людям. Нехорошие действия вернутся вам бумерангом.

Не примеряйте чужую одежду и обувь, чтобы не перенять на себя проблемы другого человека.

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