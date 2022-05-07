Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать в Евсеев день

Согласно народному календарю, в субботу, 7 мая, православные отмечают Евсеев день. Среди других названий встречается еще "Савва" в честь Саввы Стратилата.

Евсеев день (фото из открытых источников)

Считалось, что к этому дню нужно было закончить посев овса, потому что наступали 12 морозных дней. А еще в народе верили, что 7 мая на земле злые духи строили козни, потому на многих людей в этот праздник нападала лень и маета — — изнуряющая длительная работа, надоедливое занятие. И чтобы защититься от этого, люди проводили различные обряды. Например, нужно было проснуться рано утром, ничего не есть и помолиться о том, чтобы маета отступила. А еще для защиты от злых духов нужно было умыться святой водой и окропить ею свой дом.

Евсеев день связан с овсяной пищей, поэтому на стол рекомендуется поставить каши, блинчики и кисел. А вот блюда из пшеничной и ржаной муки под запретом. Угощениями желательно поделиться с нуждающимися.

Что нельзя делать 7 мая?

- не рекомендуется в этот день делать косметические процедуры, потому что это моет навредить здоровью;

- не пускайте в дом непрошенных людей;

- не ложитесь спать на несвежее постельное белье, чтобы не навлечь на себя темные силы;

- не дарите и не принимайте в подарок текстиль;

- нельзя ссориться и выяснять отношения ни дома, ни на работе;

Приметы на Евсеев день

- Солнце весь день — к богатому урожаю зерновых.

- Летает много комаров — ждите богатый урожай овса.

-Увидеть на небе яркую звезду — к большой удаче.

-Жарко на улице — будет прохладный июнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие праздники и важные даты православные христиане будут отмечать в мае 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!