Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать в Евсеев день

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Светлана Шкурупий
Согласно
народному календарю, в субботу, 7 мая, православные отмечают Евсеев день. Среди
других названий встречается еще "Савва" в честь Саввы Стратилата.
Евсеев день (фото из открытых источников)
Считалось,
что к этому дню нужно было закончить посев овса, потому что наступали 12
морозных дней. А еще в народе верили, что 7 мая на земле злые духи строили
козни, потому на многих людей в этот праздник нападала лень и маета — — изнуряющая длительная работа, надоедливое
занятие. И чтобы защититься от этого, люди проводили различные обряды. Например,
нужно было проснуться рано утром, ничего не есть и помолиться о том, чтобы
маета отступила. А еще для защиты от злых духов нужно было умыться святой водой
и окропить ею свой дом.
Евсеев
день связан с овсяной пищей, поэтому на стол рекомендуется поставить каши,
блинчики и кисел. А вот блюда из пшеничной и ржаной муки под запретом. Угощениями
желательно поделиться с нуждающимися.
Что
нельзя делать 7 мая?
-
не рекомендуется в этот день делать косметические процедуры, потому что это
моет навредить здоровью;
-
не пускайте в дом непрошенных людей;
-
не ложитесь спать на несвежее постельное белье, чтобы не навлечь на себя темные
силы;
-
не дарите и не принимайте в подарок текстиль;
-
нельзя ссориться и выяснять отношения ни дома, ни на работе;
Приметы
на Евсеев день
- Солнце
весь день — к богатому урожаю зерновых.
- Летает
много комаров — ждите богатый урожай овса.
-Увидеть
на небе яркую звезду — к большой удаче.
-Жарко
на улице — будет прохладный июнь.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие праздники и важные даты
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