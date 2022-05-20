Праздник 20 мая: что можно и нельзя делать на Купальницу

В пятницу, 20 мая, православные христиане чтят память мученика Акакия, который был предан суду за веру во Христа. В народе этот день называют Купальницей. Какие существуют сегодня традиции и запреты?

Праздник 20 мая (фото из открытых источников)

Известно, что святой мученик жил во времена императора Ликиния и был передан под суд за исповедование христианства. Мужчину подвергали страшным пыткам, и Господь защитил его, поэтому Акакий остался невредимым. Его несколько раз пытались казнить, но все было безрезультатно. Позже святого мученика отдали под суд, наложили на него тяжелые узы и отрубили голову. Другие подробности из его жития неизвестны.

Также сегодня церковь чтит память преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его учеников.

В народе 20 мая называют Купальница. Наши предки в этот день принимали водные процедуры и большое значение уделялось купанию лошадей, они верили, что такой обряд принесет животному крепкое здоровье и долголетие. В этот день лошадям давали различные вкусности и вешали на них подкову, чтобы защитить от нечистой силы.

20 мая считается благоприятным для проведения свадеб, венчаний, сватов, а вот гадать в этот день лучше не стоит, особенно на картах.

Главные запреты:

- не желательно пользоваться острыми предметами, например, ножницами и иголкой;

- не пытайтесь заглянуть в свое будущее с помощью гаданий, потому что можно испортить судьбу;

- не ругайтесь ни с кем и не говорите окружающим оскорбительных слов;

- нельзя в этот день лицемерить и льстить человеку, потому что обман раскроется;

- не желательно сеять семена - они просто не вырастут;

Приметы этого дня:

- Если пойдет дождь — ждите урожай малины и калины;

- Дождливый день – сентябрь будет теплым;

- Если утром приморозило, а днем солнечно – быть урожаю гречки.

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