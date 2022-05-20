Праздник 20 мая: что можно и нельзя делать на Купальницу

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Светлана Шкурупий
В
пятницу, 20 мая, православные христиане чтят память мученика Акакия, который был
предан суду за веру во Христа. В народе этот день называют Купальницей. Какие
существуют сегодня традиции и запреты?
Праздник 20 мая (фото из открытых источников)
Известно,
что святой мученик жил во времена императора Ликиния и был передан под суд за исповедование
христианства. Мужчину подвергали страшным пыткам, и Господь защитил его, поэтому
Акакий остался невредимым. Его несколько раз пытались казнить, но все было
безрезультатно. Позже святого мученика отдали под суд, наложили на него тяжелые
узы и отрубили голову. Другие подробности из его жития неизвестны.
Также
сегодня церковь чтит память преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его
учеников.
В
народе 20 мая называют Купальница. Наши предки в этот день принимали водные
процедуры и большое значение уделялось купанию лошадей, они верили, что такой
обряд принесет животному крепкое здоровье и долголетие. В этот день лошадям давали
различные вкусности и вешали на них подкову, чтобы защитить от нечистой силы.
20
мая считается благоприятным для проведения свадеб, венчаний, сватов, а вот
гадать в этот день лучше не стоит, особенно на картах.
Главные
запреты:
-
не желательно пользоваться острыми предметами, например, ножницами и иголкой;
-
не пытайтесь заглянуть в свое будущее с помощью гаданий, потому что можно
испортить судьбу;
-
не ругайтесь ни с кем и не говорите окружающим оскорбительных слов;
-
нельзя в этот день лицемерить и льстить человеку, потому что обман раскроется;
-
не желательно сеять семена - они просто
не вырастут;
Приметы
этого дня:
-
Если пойдет дождь — ждите урожай малины и калины;
-
Дождливый день – сентябрь будет теплым;
-
Если утром приморозило, а днем солнечно – быть урожаю гречки.
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