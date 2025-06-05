Почему детей нельзя брать на похороны и заставлять целовать умершего

Смерть — сложная и мучительная тема даже для взрослых. А для ребенка — это вообще непонятное, тревожное и пугающее явление. Во многих семьях до сих пор считается, что ребенок должен быть на похоронах близкого человека, "поскольку это уважение", или что ребенок должен "прощаться", поцеловав покойного. Такая практика часто наносит глубокую психологическую травму. В этой статье рассмотрим, почему не стоит брать детей на похороны и тем более заставлять прикасаться к телу умершего.

Иллюстративное фото

1. Смерть для ребенка – не то же, что для взрослого

В возрасте до 7–10 лет ребенок не способен полностью осознать понятие необратимости смерти. Для нее смерть – это нечто временное или сказочное, как "уснул и проснется". Увидеть мертвого человека, особенно кого-то близкого, это слишком сильный эмоциональный шок, который ребенок не в состоянии обработать.

2. Атмосфера похорон может травмировать

Плач, причитание, черная одежда, гроб, лицо покойного, люди в слезах — все это удручающее даже для стойкой психики взрослого. Ребенок не понимает, почему все плачут, почему лежит недвижимый дедушка, почему его кладут в землю.

У ребенка могут возникнуть:

ночные кошмары,

тревожность,

страх смерти или страх остаться без мамы или папы,

регресс в поведении (например, энурез, страх темноты, замкнутость).

3. Принуждение целовать умершего – грубое нарушение границ

Во многих семьях существует традиция: целовать усопшего на прощание. Но для ребенка это ужасный опыт. Мертвое тело выглядит неестественно: холодное, бледное, с неподвижными веками. Ребёнок может испугаться этого навсегда.

Навязанное "прощание" оставляет в памяти шок:

отвращение к телесности и смерти,

психологический барьер к близости с другими людьми,

страх перед телом как таковым.

4. Уважение — не всегда участие в похоронах

Ребенок не обязан видеть смерть, чтобы проявить любовь или уважение. Есть более безопасные способы:

нарисовать рисунок для бабушки или дедушки,

вместе со взрослым зажечь свечу дома,

посмотреть фото, рассказать историю о покойном,

вместе помолиться или просто вспомнить добрым словом.

5. Все зависит от возраста и психологического состояния

Иногда, если ребенок постарше (10+) очень хочет попрощаться, это можно обсудить и объяснить, чего ожидать. Но заставлять – некогда. Решение быть на похоронах или прощании должно быть осознанным и добровольным.

Вывод

Похороны – не место для ребенка, если он еще не готов это принять. И тем более не следует заставлять ее целовать или касаться тела умершего. Это не "уважение", а насилие над психикой, которое может оставить глубокую психологическую травму на всю жизнь.

Берегите детей. Их детство должно быть о любви и безопасности, а не о холодных лицах в гробу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , чего категорически нельзя делать на похоронах.