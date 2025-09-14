Пастор раскрыл "точную дату" Второго пришествия Иисуса: это очень близко

Южноафриканский пастор Джошуа Мхлакела заявил, что Иисус Христос открыл ему дату своего возвращения на Землю. По его словам, Второе пришествие Христа состоится в 2025 году.

Пастор назвал "точную дату" Второго пришествия Иисуса. Фото из открытых источников

Джошуа Мхлакела заявил, что Иисус явился в божественном видении и сказал, что Второе пришествие состоится 23-24 сентября 2025 года. Пастор говорит, что услышал от Христа четкие слова об его возращении.

"Я видел Иисуса, сидящего на своем престоле, и слышал, как он очень громко и четко произносил: "Я скоро приду". 23 и 24 сентября 2025 года он сказал мне: "Я вернусь на Землю"", — заявил пастор.

Мхлакела связывает эту дату с идеей Вознесения, то есть момента, когда верные христиане будут подняты на небеса, а остальное человечество останется на Земле, где начнется хаос и разрушения, похожие на Судный день. В христианском учении вера во Второе пришествие Иисуса – одна из ключевых. Новый Завет описывает его как "личное, видимое и славное возвращение", которого верующие должны ждать постоянно.

Видео с заявлением пастора доступно на YouTube и продолжает активно обсуждаться среди верующих и скептиков. Некоторые утверждают, что "Джошуа говорит правду на 100%", а также выразили уверенность, что "Иисус вернется на Землю в этом году". Другие указывали, что "лучше перестраховаться, чем потом жалеть", поэтому нужно "готовиться ко Второму пришествию Христа".

Несмотря на это, многие пользователи критиковали слова пастора. Некоторые указывали, что в Евангелии от Матфея 24:36 ясно указано, что дата Второго пришествия Иисуса Христа неизвестна.

"О дне и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, только Отец", — говорится в религиозном тексте.

Именно поэтому официальные христианские церкви традиционно скептически относятся к любым попыткам назвать точную дату возвращения Иисуса на Землю. На протяжении веков разные религиозные деятели объявляли прогнозы о "конце света" и Втором пришествии, однако ни одно из них не свершилось.

