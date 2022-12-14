Папа Римский предупреждает о еще больших разрушениях и опустошениях

Папа Римский Франциск во время мессы в Ватикане заявил, что у него есть ужасный прогноз для мира. По словам католического религиозного деятеля, в будущем будут "еще большие разрушения и опустошения". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Папа Римский Франциск прогнозирует сложные времена. Фото: из открытых источников

Месса, которая прошла 11 декабря, почтила праздник Пресвятой Богородицы Гваделупской, который приходится на следующий день. Событие посвящено явлению Девы Марии молодому человеку Хуану Диего, которое произошло в 1531 году в Мехико. Этот день в Мексике является национальным миром.

Во время своей речи 85-летний Папа Римский сообщил, что, несмотря на тяжелые времена для мира, включая войну в Украине, голод, бедность, энергетический кризис, по словам Франциска, все будет еще больше ухудшаться.

"Это горькое время, полное грохотом войны, ростом несправедливости, голода, нищеты и страданий, но в это мрачное и тревожное время есть признаки еще большего разрушения и опустошения", — говорит Понтифик.

Далее Папа Римский подчеркнул, что нужно проблемы преодолевать всем вместе и не забывать о родных.

"Немедленно присоединитесь друг к другу, выйдите навстречу нашим братьям и сестрам, которые были забыты и отвергнуты нашим потребительским и безразличным обществам", — говорит Папа Римский Франциск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский под молитвы на Испанской лестнице в центре Рима заплакал вспоминая Украину. Молитва о Пречистой Деве, которую Франциск зачитал в Риме, символизирует начало рождественских праздников.

Также "Комментарии" писали о реакции понтифика на ракетный обстрел Украины со стороны Российской Федерации.

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