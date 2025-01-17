Папа Римский позволил геям становиться священниками: какова позиция Украинской церкви

В начале 2025 года Папа Римский Франциск разрешил геям становиться священниками, однако они должны соблюдать целибат. Портал "Комментарии" спросил у Православной церкви Украины (ПЦУ) их позицию о возможности геям быть священниками.

Отношение ПЦУ к геям

Как указывает ПЦУ, с религиозной точки зрения однополые сексуальные отношения являются проявлением греха, а его совершение стало следствием "ложного выбора человека". Однако Церковь считает, что этот, так называемый грех, "с Божьей помощью, человеком может быть преодолен" и первым шагом для этого должно быть "признание неестественности и греховности однополых сексуальных отношений".

Таким образом, в ПЦУ утверждают, что не осуществляют притеснение геев, но против пропаганды ЛГБТ.

"Церковь не выступает за дискриминацию лиц, считающих себя гомосексуалистами, но она категорически против того, чтобы гомосексуальный образ жизни и поведение трактовались как естественные, нормальные и полезные для общества и личности. Мы против того, чтобы содомия пропагандировалась как вариант нормы половой жизни и чтобы государство поощряло своих граждан к однополым сексуальным отношениям", — ответили в ПЦУ.

В то же время в Православной церкви Украины заявили, что за пропаганду ЛГБТ или практику однополых сексуальных отношений нужно отлучать от Церкви.

"Поэтому на основании Священного Писания и Священного Предания, канонов Церкви свидетельствуем: каждый православный христианин, публично поддерживающий и одобряющий "узаконение" содомского греха, сам себя подводит под проклятие, понесенное Содом, и под анафему, которую произнес апостол Павел, и этим отлучает себя от Церкви Христовой, пока не покается", — сообщили ПЦУ.

Напомним, что Папа Римский занимает несколько схожую позицию. С одной стороны, Католическая церковь призывает относиться к геям с достоинством и уважением. С другой стороны, она считает гомосексуальные отношения морально неприемлемыми и запрещает мужчинам становиться священниками, если они практикуют гомосексуальные отношения или поддерживают культуру ЛГБТ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Церковь аннулировала свою награду для украинского военного, когда узнала, что он гей.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, показавшего, сколько украинцев поддерживают легализацию однополого партнерства.