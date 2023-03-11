Папа Римский назвал условие приезда в Украину: при чем здесь Москва

Самый известный религиозный деятель Папа Римский Франциск рассказал, при каких условиях может посетить Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание La Nacion.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Папа Римский Франциск встретился с итальянской корреспонденткой La Nacion Элизабеттой Пике для большого интервью, во время которого религиозный деятель рассказал о войне в Украине. Понтифик сказал, что Ватикан не разрабатывает мирный план для Украины и России, однако отметил, что существует "служба мира", пытающаяся остановить жестокое вторжение РФ. Во время разговора Франциск назвал условия, при которых посетит Киев.

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"Я готов поехать в Киев. Я хочу попасть в Киев. Но при поездке в Москву. Я должен быть в обоих местах или не ехать ни к одному", — сказал Папа Римский.

Также Понтифик добавил, что пока поездка в Россию не планируется, но она невозможна в будущем. Папа Римский отметил, что из-за особенности российской агрессии против украинского народа, возможно, в будущем это будет называться геноцидом.

"Очевидно, когда бомбят школы, когда бомбят больницы, когда бомбят приюты, создается впечатление не столько занять место, сколько уничтожить", – говорит Франциск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Венгрии отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего Орбана приехать в Киев. Руководитель офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил, что есть проблемные вопросы между странами.

Также "Комментарии" писал, что Папа Римский отреагировал на российский ракетный удар по дому в Днепре.