Папа Римский отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

Папа Римский Франциск выразил серьезную обеспокоенность по поводу решения Украины принять закон, запрещающий религиозные организации стран, совершивших агрессию против Украины. В этот список входит УПЦ МП, которая сотрудничает с Русской православной церковью.



Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Понтифик в своем поздравлении после молитвы "Ангел Господень" выразил опасение запрета "московской церкви" на территории Украины. По его словам, не нужно запрещать ни одной церкви, а кто хочет пусть продолжает молиться в любой церкви.

"Вспоминая о недавно принятых в Украине законах, я боюсь за свободу молящихся, потому что тот, кто действительно молится, всегда молится за всех. Пожалуйста, не запрещайте прямо или косвенно ни одну христианскую Церковь: Церкви нельзя трогать", — сказал Папа Римский.

Франциск свою позицию объясняет тем, что молящиеся не совершают зла. По его словам, "если кто-то делает зло против своего народа, он будет виноват, но он не может делать зла, потому что он молился".

Напомним, что 20 августа Верховная Рада 265 голосами поддержала закон, запрещающий УПЦ МП. Против закона проголосовало 29 народных депутатов. Список с именами народных избранников, которые были против запрета "московской церкви" был обнародован на следующий день после голосования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская церковь обвинила Константинопольского патриарха в запрете УПЦ Московского патриархата.

Также "Комментарии" писали, что критикующий украинских военных за действия в Курской области нардеп выступил против запрета УПЦ МП.

