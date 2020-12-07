Папа Римский отправится в Ирак

Папа Франциск посетит Ирак с 5 по 8 марта 2021 года. Это станет это первой поездкой за границу с начала пандемии, объявил Святой Престол сегодня, 7 декабря. Об этом пишет Le Figaro.

Папа Франциск

"Приветствуя приглашение Республики Ирак и местной католической церкви, Папа Франциск совершит поездку в эту страну с 5 по 8 марта 2021 года, посетив Багдад, равнину Ура, связанную с памятью Авраама, город Эрбиль, а также Мосул и Каракош на равнине Ниневия", — говорится в заявлении представителя Ватикана.

Антиковидные ограничения в Италии были ослаблены в воскресенье, 6 декабря, в нескольких регионах, в частности, благодаря стабилизации кривой распространения инфекции. В Италии также значительно снизят стоимость пребывания на пляжах для туристов из-за конфликта с Европейским Союзом. Еврокомиссия считает, что высокая цена мешает "диким" туристам, которые хотят отдохнуть с палаткой или просто бесплатно искупаться, бросив полотенце на песок.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Турции Раджеп Эрдоган заявил на встрече в Брюсселе, что Турция не уступит Греции Средиземное море. Он добавил, что страна не будет подчиняться угрозам и шантажу.





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