Папа Римский объявил о специальном прощении грехов

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Сергей Медведев
Глава католической церкви Франциск учел ситуацию с пандемией коронавируса и объявил для верующих особую индульгенцию. Так, прощение грехов получат те католики, которые покаялись в течение года. Соответствующий декрет устанавливает специальный год, который посвятят святому Иосифу.
Католики получат индульгенцию от Папы Римского Франциска
Понтифик назвал три условия, которые необходимо по возможности соблюдать для обретения индульгенции — это исповедь, причащение и молитва.
Отметим, что специальный год Святого Иосифа в католической церкви начинается во вторник и продлится год — до 8 декабря 2021 года. Обычно Римско-католическая церковь массово отпускает грехи в так называемые юбилейные годы, которые проходят каждые 25 лет. Впрочем, главы церкви практикуют объявление юбилейных лет, которые идут вне очереди.
Как сообщал портал "Комментарии", Папа Франциск в своем первом комментарии после публикации скандального отчета о неправильном обращении Ватикана с делом экс-американского кардинала Теодора МакКэррика пообещал положить конец сексуальным извращениям в церкви.
Ранее же лава католической церкви Папа Римский Франциск призвал всех верующих совершить общую молитву, направленную на избавление человечества от эпидемии COVID-19. С таким обращением он выступил на проповеди, которую транслировал сайт Vatican News.
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