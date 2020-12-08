Папа Римский объявил о специальном прощении грехов

Глава католической церкви Франциск учел ситуацию с пандемией коронавируса и объявил для верующих особую индульгенцию. Так, прощение грехов получат те католики, которые покаялись в течение года. Соответствующий декрет устанавливает специальный год, который посвятят святому Иосифу.

Католики получат индульгенцию от Папы Римского Франциска

"В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома", — такой текст распространила служба печати Ватикана.

Понтифик назвал три условия, которые необходимо по возможности соблюдать для обретения индульгенции — это исповедь, причащение и молитва.

Отметим, что специальный год Святого Иосифа в католической церкви начинается во вторник и продлится год — до 8 декабря 2021 года. Обычно Римско-католическая церковь массово отпускает грехи в так называемые юбилейные годы, которые проходят каждые 25 лет. Впрочем, главы церкви практикуют объявление юбилейных лет, которые идут вне очереди.

Как сообщал портал "Комментарии", Папа Франциск в своем первом комментарии после публикации скандального отчета о неправильном обращении Ватикана с делом экс-американского кардинала Теодора МакКэррика пообещал положить конец сексуальным извращениям в церкви.

Ранее же лава католической церкви Папа Римский Франциск призвал всех верующих совершить общую молитву, направленную на избавление человечества от эпидемии COVID-19. С таким обращением он выступил на проповеди, которую транслировал сайт Vatican News. "Мы приглашаем всех людей во всем мире обратиться к Богу, вознося молитвы и прошения, постясь и совершая дела милосердия согласно своей религии, своим верованиям или своему учению, дабы Он положил конец этой эпидемии, освободил нас от нынешнего страдания, помог ученым найти против нее лекарство, дабы Он избавил мир от санитарных, экономических и гуманитарных последствий распространения этого серьезного вируса", — отметил понтифик.

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