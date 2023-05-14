Папа Римский не выдержал: наорал на женщину, которая обратилась к нему с просьбой

Папа Римский Франциск посетил конференцию, посвященную проблемам рождаемости в Италии. Во время встречи он вспомнил ситуацию, когда не выдержал и наорал на одну верующую. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yahoo News.



Папа Римский Франциск. Фото: CNS photo/Paul Haring

В Италии прошло третье собрание Auditorium della Conciliazione, которое поднимает проблему низкой рождаемости в стране. На мероприятии с речью выступил понтифик, проявивший большую обеспокоенность из-за рекордно низкой рождаемости в Италии. В 2022 году в стране было 393 тыс. новорожденных, а смертность достигла 714 тыс. человек. Такая ситуация вызвала сокращение населения в стране на 3%.

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"Я считаю, что тема рождаемости является центральной для всех, особенно для будущего Италии и Европы", — сказал Папа Римский и добавил, что рождаемость является "основным показателем для измерения надежды людей".

Во время выступления Франциск вспомнил историю, когда не смог удержаться и раскритиковал одну из своих верующих. Женщина обратилась к Папе Римскому за благословением своей собаки, спросив у понтифика: "Вы благословите моего ребенка?".

"Мне не хватило терпения и я крикнул на женщину: "Госпожа, много детей голодают, а вы здесь с собакой!", — воскликнул Папа Римский.

По словам религиозного деятеля, молодые люди живут в социальном климате, где создание семьи становится титаническим трудом, вместо того, чтобы быть общей и поддерживаемой ценностью. Он выразил мнение, что чувство одиночества и необходимость полагаться только на собственные силы опасно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на "миротворческую миссию" Папы Римского по окончании войны.

Также "Комментарии" писал о реакции Кремля на комментарии Папы Римского о привлечении Ватикана к решению войны в Украине.