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Папа Римский Франциск отреагировал на ракетные обстрелы Украины со стороны России

Католический религиозный деятель осудил действия Российской Федерации из-за массовых обстрелов Украины 15 ноября

16 ноября 2022, 12:15 comments1302
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Автор:

Slava Kot

15 ноября Российская Федерация устроила массовый запуск ракет по Украине. Россия выпустила более 100 снарядов, попавших по объектам критической энергетической инфраструктуры и повредивших жилые дома. В результате ударов также поступали о смерти мирных жителей. По поводу террористических действий РФ Папа Римский сообщил свою позицию. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Папа Римский Франциск отреагировал на ракетные обстрелы Украины со стороны России

Папа Римский Франциск о ракетных обстрелах Украины. Фото: из открытых источников

Папа Римский Франциск 16 ноября на своей речи осудил действия Российской Федерации, устроившую массовый обстрел украинских сел и городов. Кроме того, религиозный деятель призвал прекратить огонь, чтобы не вызвать еще большее наращивание конфликта между Украиной и Россией.

Такую речь католик озвучил на общей аудиенции, в момент когда НАТО собирается расследовать произошедший в Польше инцидент. Ракета попала в приграничный к Украине польский поселок и убила двух поляков. О смерти вероятных католиков в Польше религиозный деятель не упоминал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по поводу упавшей в польской деревне Пшеводуве ракеты высказался МИД Китая. Представительница Мао Нин заявила, что при нынешних обстоятельствах нужно сохранять спокойствие и проявить сдержанность.

Также "Комментарии" писали о том, что Папа Римский одобряет поставки оружия для Украины. Религиозный деятель отметил, что такое политическое решение может быть приемлемо со стороны моральной точки зрения. Кроме того, Франциск добавил, что защищающий — любит. Несмотря на это, Папа Римский утверждает, что продажа оружия стране, которой это не нужно, может спровоцировать новые обострения и военные конфликты.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/pope-condemns-latest-missile-attacks-ukraine-urges-averting-escalation-2022-11-16/
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