Папа Франциск впервые пропустит новогоднюю мессу

Папа Римский Франциск не будет проводить новогоднюю мессу из-за внезапного обострения ишиаса, который вызывает боль в правой ноге, заявили в Ватикане. Впервые за многие годы Франциску придется пропустить важное церковное мероприятие по состоянию здоровья, пишет Reuters.

Вечерню службу в канун Нового года, которую Папа должен был править во второй половине четверга, 31 декабря 2020 года, проведет кардинал Джованни Баттиста Ре. А завтрашнюю мессу, 1 января 2021 года, возглавит государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В Ватикане заявили, что Папа Франциск возглавит чтение полуденной молитвы в пятницу, 1 января, как и планировалось.

Как ранее сообщали "Комментарии", накануне Нового года умер известный актер.

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