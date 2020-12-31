Перед Новым годом умер актер из серии фильмов про Анжелику

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Владимир Лавский
Французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн умер в четверг в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в его семье.
Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге "Анжелика — маркиза ангелов". Всего он снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении. Он был удостоен звания командора ордена Почетного легиона. С детства хорошо говоривший по-русски, Оссейн был большим поклонником русского искусства и другом России.
Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 30 декабря, умер автор песен для Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли.
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