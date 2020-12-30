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Автор песен Синатры и Пресли скончался от коронавируса

Армандо Мансанеро было 85 лет

сегодня, 16:07
Автор:

Владимир Лавский

30 декабря 2020 года от коронавируса умер Армандо Мансанеро, мексиканский композитор, который писал песни для Френка Синатры и Элвиса Пресли. Об этом сообщает El Universal.

Автор песен Синатры и Пресли скончался от коронавируса

В середине декабря у Мансанеро обнаружили коронавирус. Спустя несколько дней музыканта перевели в реанимацию. Его легкие не справлялись, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Мансанеро, казалось, пошел на поправку, но потом скоропостижно скончался от остановки сердца.

Композитор за свою жизнь написал более 400 песен и выпустил 30 альбомов. Его композиции исполняли Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Перри Комо и Кристина Агилера. Мансанеро внес огромный вклад в развитие и популяризацию латиноамериканской и испаноязычной музыки.

Как ранее сообщали "Комментарии", на днях умер один из самых известных мультипликаторов современности. 



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Источник: https://www.eluniversal.com.mx/resultados-busqueda/Mansanero
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