Автор песен Синатры и Пресли скончался от коронавируса

30 декабря 2020 года от коронавируса умер Армандо Мансанеро, мексиканский композитор, который писал песни для Френка Синатры и Элвиса Пресли. Об этом сообщает El Universal.

В середине декабря у Мансанеро обнаружили коронавирус. Спустя несколько дней музыканта перевели в реанимацию. Его легкие не справлялись, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Мансанеро, казалось, пошел на поправку, но потом скоропостижно скончался от остановки сердца.

Композитор за свою жизнь написал более 400 песен и выпустил 30 альбомов. Его композиции исполняли Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Перри Комо и Кристина Агилера. Мансанеро внес огромный вклад в развитие и популяризацию латиноамериканской и испаноязычной музыки.

Как ранее сообщали "Комментарии", на днях умер один из самых известных мультипликаторов современности.





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