Опрос: согласны ли украинцы перенести дату Рождества

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Людмила Слободенюк
Социологическая группа "Рейтинг" опросила 2 тысячи респондентов из всех областей Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий, в возрасте от 18 лет. Они поинтересовались отношением украинцев к идее переноса даты Рождества с 7 января на 25 декабря. Оказалось, что такую идею поддерживает более четверти опрошенных. Об этом сообщает УНН.
Рождество. Фото из открытых источников
Опрос проводился с 20 по 22 декабря этого года. Он показал, да и в принципе подтвердило информацию главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Эпифания о том, что украинцы к смене даты Рождества пока не готовы.
Напомним, что еще 5 лет назад такой же опрос показал, что тогда против изменения даты было 69%, а не 58%, то есть часть людей могли изменить свое мнение. А сторонников такой идеи стало больше – 26% вместо 15%.
Напомним, в ПЦУ рассматривают вероятность изменения даты Рождества с 7 января на 25 декабря в ближайшее десятилетие. По словам главы Православной церкви Украины Эпифания, украинцы в течение следующих 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.
В настоящее время часть украинцев отмечают Рождество 25 декабря, другая часть – 7 января. Оба дня являются государственными выходными.
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