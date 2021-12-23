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Опрос: согласны ли украинцы перенести дату Рождества

Оказалось, что более половины украинцев против переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря

23 декабря 2021, 16:50
Автор:

Людмила Слободенюк
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Социологическая группа "Рейтинг" опросила 2 тысячи респондентов из всех областей Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий, в возрасте от 18 лет. Они поинтересовались отношением украинцев к идее переноса даты Рождества с 7 января на 25 декабря. Оказалось, что такую идею поддерживает более четверти опрошенных. Об этом сообщает УНН.

Опрос: согласны ли украинцы перенести дату Рождества

Рождество. Фото из открытых источников

Опрос проводился с 20 по 22 декабря этого года. Он показал, да и в принципе подтвердило информацию главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Эпифания о том, что украинцы к смене даты Рождества пока не готовы.

"25% опрошенных хотят синхронизировать Рождество с западным миром, 58% респондентов против, а еще 15% не имеют принципиальной позиции в этом вопросе", — говорится в заключении.

Напомним, что еще 5 лет назад такой же опрос показал, что тогда против изменения даты было 69%, а не 58%, то есть часть людей могли изменить свое мнение. А сторонников такой идеи стало больше – 26% вместо 15%.

Больше идею переноса поддерживают в столице и в Западной Украине. Также сторонников этой позиции значительно больше среди людей старшего возраста и греко-католиков.

Напомним, в ПЦУ рассматривают вероятность изменения даты Рождества с 7 января на 25 декабря в ближайшее десятилетие. По словам главы Православной церкви Украины Эпифания, украинцы в течение следующих 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.
В настоящее время часть украинцев отмечают Рождество 25 декабря, другая часть – 7 января. Оба дня являются государственными выходными.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374424-urad-zvilniv-dvoh-zastupnikiv-ministriv.html
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