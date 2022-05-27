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Официально: УПЦ объявила о самостоятельности и независимости от РПЦ

Такое решение было принято на заседании собора

сегодня, 22:00
Автор:

Лиля Воробьева
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27 мая в Киеве прошел Собор Украинской Православной Церкви. На заседании участники решили выйти из состава РПЦ и объявили о полной самостоятельности и независимости. Также собор осудил позицию патриарха РПЦ Кирилла, поддержавшего войну в Украине. Об этом говорится на странице УПЦ в Facebook.

Официально: УПЦ объявила о самостоятельности и независимости от РПЦ

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"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", — говорится в заявлении.

Кроме того, УПЦ в своем сообщении заявила, что "последние действия Константинопольского Патриарха в Украине, следствием которых стало образование "Православной Церкви Украины", лишь усугубили недоразумения и привели к физическому противостоянию. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога ". Также на соборе определили условия для возобновления этого диалога, среди которых прекращение силового захвата храмов, принудительные переводы приходов в ПЦУ и другие.

 Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как молиться за наших бойцов и победу над врагом . Сейчас наша страна переживает очень тяжелые времена и нуждается в поддержке небес. Каждому важно помолиться за мир в Украине, за наших храбрых воинов и скорейшую победу над оккупантами. Православная церковь Украины опубликовала тексты нескольких молитв. Боже, пусть будет завтра и пусть будет мирный рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины – украинский воин!


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Источник: https://www.facebook.com/church.information.center/posts/4880541265406803
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