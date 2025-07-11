О чем просят у святой Ольги: что можно и что нельзя делать сегодня

11 июля в православных храмах проходят молебны в честь святой равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской.

Приметы 11 июля. Фото: из открытых источников

К святой равноапостольной Ольге обращаются в молитвах матери военных, сироты и обездоленные, те, кто утратил связь с близкими людьми. Также равноапостольную просят помочь удачно выйти замуж и богатом урожае.

В народе день прозвали Ольгин, Ольга Страдница — в самом разгаре полевые работы, которые нужно завершить до того, как погода испортится.

Ольгин день считается удачным для всего, что связано с растениями: можно пересаживать цветы, удобрять и пропалывать грядки. Всё, что сделано на участке или в поле 11 июля, принесет двойную пользу. Также, по обычаю, в этот день проверяют запасы и подсчитывают расходы, планируют траты — святая Ольга была очень хорошей и разумной хозяйкой.

Добрым делом в этот день считается помочь нуждающимся и проявить терпимость к слабостям других.

В то же время церковь сегодня, как и в любой другой день, предостерегает от сквернословия, ссор, злобы, зависти, уныния.

Народные запреты касаются лени и хлопот по дому — стирать, делать уборку и шить в этот день не советуют. Также нельзя выносить что-то из дома или давать взаймы деньги или продукты — вместе с ними может уйти достаток.

11 июля наши предки внимательно наблюдали за природой. Приметы в Ольгин день говорят о таком: утром на траве и огороде много росы – ожидается плохой урожай помидоров и огурцов. Если в этот день слышно раскатистый гром – рыбалка будет отличной. День солнечный и жаркий — к урожаю зерновых. Если в этот день много мошкары и комаров – будет много грибов осенью. Если пчелы беспокоятся в этот день – к зною. С деревьев опадает листва — осень будет ранняя.

День святой Ольги также еще называют Стожарами, в честь звездного скопления в созвездии Тельца — если оно в этот день было ярким, то страда будет удачной, а урожай богатым.

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